В Подмосковье отремонтируют плотину на реке Городенке

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
Плотину на реке Городенке, расположенную на территории городского округа Серпухов, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт плотины пруда на реке Городенка у деревни Большая Городня в округе Серпухов. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 118 миллионов 9 тысяч рублей, заявки принимаются до 13 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Серпухов.
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