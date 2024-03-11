В Орехово-Зуеве планируют провести слет школьных лесничеств

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Слёт 13 школьных лесничеств пройдёт в Орехово-Зуеве в конце марта. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Слет будет проводится с 25 по 29 марта 2024 года.
Стоит отметить, что для участников готовят специальную программу мастер-классов по разным профилям, а также выставки рисунков на экологические темы. Кроме этого, победитель будет представлять округ на областном мероприятии.
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«Желающие из 13 школьных лесничеств городского округа Орехово-Зуево до 14 марта могут подать заявки на участие, а далее учащимся предстоит нелегкий, но очень интересный путь к победе. Он будет состоять из нескольких конкурсных этапов - «Приветствие команд - визитная карточка», «Юный лесовод», «Лесная ботаника», «Лесная биология», «Противопожарная агитация», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева