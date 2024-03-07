В Коломне в одной из школ открыли клуб юных натуралистов

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Клуб юннатов открылся в Маливской школе городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новый кружок объединил школьников, которые активно интересуются миром природы и заботятся о растениях и животных.
Стоит отметить, что на торжественном открытие присутствовали председатель Совета отделения «Движения Первых» в городском округе Коломна Ольга Шитова, директор школы Светлана Калинина и старший участковый лесничего Павел Макаров.
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«Юннатами стали ученики третьих и четвертых классов. После торжественной церемонии посвящения более 50 ребят поучаствовали в конкурсах, проявив свою эрудицию и смекалку. Павел Макаров придумал испытание «Следопыт», с которым справились те, кто смог по отдельным карточкам с изображением животных и следов определить, кому принадлежат те или иные отпечатки», — рассказали в ведомстве.
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Мира Полтева