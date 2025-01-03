В Орехово-Зуеве прошло невероятное и экстремальное мотофристайл-шоу

Новогодние праздники — противоположность суете, которая сопровождала канун Нового года. Мы часто ходим в гости, принимаем друзей у себя, смотрим любимые фильмы и проводим время дома с семьей. Чтобы не заскучать, расскажем, чем заняться с собакой дома.