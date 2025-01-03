В Орехово-Зуеве прошло невероятное и экстремальное мотофристайл-шоу

Фото: Администрация Орехово-Зуевский г.о.
Экстремальное и невероятное мотофристайл-шоу увидели жители подмосковного Орехово-Зуево, проинформировали в администрации городского округа.
Команда FMX13 произвела на зрителей такое впечатление, что они поставили под вопрос гравитационные законы. Мотоциклисты буквально плавили асфальт, катаясь без рук. А еще они находились на огромной высоте во время прыжков на своих железных конях.
Сальто назад на багги стало гвоздем программы, зрелищем полюбовались свыше 1300 человек.
Шоу состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке главы МО Андрея Воробьёва.
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«Фристайл-мотокросс — это большие головокружительные прыжки на мотоциклах на расстоянии 21-22 метра, на высоту 12 метров, ребята делают трюки в воздухе. Это всегда страх, это всегда челлендж с самим собой, ты всегда делаешь себе вызов, только здесь ты можешь понять, насколько далеко ты готов зайти и готов ли вообще», — пояснил основоположник российского мотофристайла, а по совместительству капитан FMX13 Алексей Колесников.
Сальто назад на багги стало гвоздем программы, зрелищем полюбовались свыше 1300 человек.
Шоу состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке главы МО Андрея Воробьёва.
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Никита Кротов