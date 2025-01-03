Ледовые шоу с олимпийскими чемпионами можно бесплатно посмотреть в Подмосковье

Фото: istockphoto/FotografieLink
Ледовые шоу с участием знаменитых олимпийских чемпионов можно бесплатно посмотреть в Подмосковье. Как стало известно «Радио 1», в них поучаствуют такие звезды отечественного спорта, как: Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, а также Илья Авербух.
«Мы сделали акцент на доступности, чтобы жители даже самых отдаленных округов могли увидеть выступления. Шоу пройдут в таких городах, как Дубна, Зарайск, Ногинск, Чехов, Можайск, Орехово-Зуево, Волоколамск и других», — поделился деталями глава Минкульта и туризма МО Василий Кузнецов.Желающие могут насладиться спектаклем «Новогодний самовар», постановкой «Чемпионы», а также ледовым шоу «Двенадцать месяцев». Остальные подробности по ссылке.
Читайте также:
Благотворительный фонд «Линия сердца» организовал семейный праздник «В гостях у Карлсона»
В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов
Парки Московской области подготовили новогодние мероприятия
Никита Кротов