В Солнечногорске снесли полуразрушенное овощехранилище

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Ветхое одноэтажное овощехранилище снесли на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание площадью около 90 квадратных метров находилось рядом с жилой застройкой. Овощехранилище давно не использовали по назначение, постройка находилась в полуразрушенном состоянии, она не была огорожена и представляла опасность. Жители обращались в администрацию округа с просьбой снести заброшенное здание и отправляли соответствующие заявки через портал «Добродел». В итоге здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос овощехранилища завершён, земельный участок освобождён от строительного мусора. На освобождённой от постройки территории планируется провести благоустройство.
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