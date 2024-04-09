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В Оренбурге прозвучала сирена об эвакуации

09 апреля 2024, 10:09
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Оренбурге прозвучала сирена, власти города просят жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом мэрия города сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что звук сирены прозвучал в 10:40 по местному времени (8:40 по московскому).

В сообщении говорится о том, что уровень воды в реке Урал стремительно приближается к опасной отметке. По показателям на 8:00 он составил 897 сантиметров. Всех жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, попросили немедленно покинуть территорию.



Уточняется, что в зоне подтопления находятся несколько посёлков и СНТ в поймах рек Урал и Сакмара.

По прогнозам специалистов, уровень воды в реках продолжит подниматься и достигнет максимальных значений в среду, 10 апреля.

В областном центре был объявлен режим ЧС.

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