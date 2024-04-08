В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В 35 населенных пунктах Оренбургской области в ближайшие сутки может произойти подтопление ещё 2003 жилых дома и 2,4 тысячи приусадебных участков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
В публикации говорится, что в предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Самара и Урал в пределах от 5 до 40 см.
Уточняется, что сейчас в центральной зоне Оренбургской области паводковыми водами подтоплено 19 населённых пунктов, на западе — 25, на востоке — 19.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
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Диана Аванесян