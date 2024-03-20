В организации голосования по благоустройству участвуют более 3 тыс. волонтёров Подмосковья

Фото: пресс-служба МИСК МО
Более 3 тысяч волонтёров помогают жителям Московской области принять участие в четвёртом всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проводится в настоящее время, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Сейчас в проекте зарегистрировались более 3 тысяч волонтёров. Я благодарю всех добровольцев за активность и ответственное отношение к тому, каким будет наш регион в будущем», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.Она добавила, что, хотя работа уже начата, к ней ещё не поздно присоединиться и внести личный вклад в развитие региона.
Активист регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александр Можаев из Жуковского рассказал, что в этом проекте участвует впервые.
«Я решил присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый год помогают на проекте «Формирование комфортной городской среды». (…) Я уверен, что голосование сможет сделать Жуковский еще лучше, интересней, комфортней. И мне нравится быть причастным к этому важному процессу», — подчеркнул Можаев.Глава волоколамского ресурсного центра «Волонтёров Подмосковья» Алена Демиденок сообщила, что в Волоколамске работают три волонтёрские точки.
«Большинство людей охотно соглашаются проголосовать за объекты благоустройства, когда наши волонтеры рассказывают о сути проекта. Да и в целом все настроены доброжелательно», — отметила Демиденок.Волонтёр Дарья Королева из посёлка Запрудня Талдомского округа считает, что принять участие в выборе территорий для благоустройства должны как можно больше людей.
«Например, в моём поселке благоустраивали центральный парк, поставили скамейки, сделали дорожки и детскую площадку, где много развлечений для малышей. Было бы здорово, чтобы таких мест в нашем Подмосковье стало еще больше», — заявила Дарья.Голосование за объекты благоустройства было открыто 15 марта и продлится до 30 апреля. В этом году с списки на выбор от Подмосковья попали 220 объектов, расположенных в 53 округах региона. Это 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные. Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Список территорий под благоустройство размещён на сайте проекта.
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Лев Каштанов