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В организации голосования по благоустройству участвуют более 3 тыс. волонтёров Подмосковья

20 марта 2024, 13:56
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 3 тысяч волонтёров помогают жителям Московской области принять участие в четвёртом всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проводится в настоящее время, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Сейчас в проекте зарегистрировались более 3 тысяч волонтёров. Я благодарю всех добровольцев за активность и ответственное отношение к тому, каким будет наш регион в будущем», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что, хотя работа уже начата, к ней ещё не поздно присоединиться и внести личный вклад в развитие региона.


Волонтёры работают более чем на 300 точках. Они рассказывают жителям, какие территории попали в список для онлайн-голосования и как технически сделать свой выбор.

Активист регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александр Можаев из Жуковского рассказал, что в этом проекте участвует впервые.

«Я решил присоединиться к своим друзьям, которые уже не первый год помогают на проекте «Формирование комфортной городской среды». (…) Я уверен, что голосование сможет сделать Жуковский еще лучше, интересней, комфортней. И мне нравится быть причастным к этому важному процессу», — подчеркнул Можаев.
Глава волоколамского ресурсного центра «Волонтёров Подмосковья» Алена Демиденок сообщила, что в Волоколамске работают три волонтёрские точки.

«Большинство людей охотно соглашаются проголосовать за объекты благоустройства, когда наши волонтеры рассказывают о сути проекта. Да и в целом все настроены доброжелательно», — отметила Демиденок.
Волонтёр Дарья Королева из посёлка Запрудня Талдомского округа считает, что принять участие в выборе территорий для благоустройства должны как можно больше людей.

«Например, в моём поселке благоустраивали центральный парк, поставили скамейки, сделали дорожки и детскую площадку, где много развлечений для малышей. Было бы здорово, чтобы таких мест в нашем Подмосковье стало еще больше», — заявила Дарья.
Голосование за объекты благоустройства было открыто 15 марта и продлится до 30 апреля. В этом году с списки на выбор от Подмосковья попали 220 объектов, расположенных в 53 округах региона. Это 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные. Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Список территорий под благоустройство размещён на сайте проекта.

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#благоустройство
#голосование
#волонтеры
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье поймали 4,4 тыс. безбилетников
20 марта 2024, 13:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 4,4 тыс. безбилетных пассажиров выявили в общественном транспорте Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Выявлено было 4,4 тыс. пассажиров, не оплативших поездку на общественном транспорте. Это на 23 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении.
Больше всего нарушителей было выявлено на маршруте № 367 «Константиново — Москва (метро «Домодедовская»)»: там контролёрам попались более 359 безбилетников. На второе место антирейтинга вышел маршрут 1202, курсирующий между посёлком Боброво Ленинского городского округа и станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского»: там было зафиксировано более 135 случаев безбилетного проезда. Третье место занял маршрут № 392, связывающий город Котельники с ВДНХ, где выявили 114 нарушений. В топ антирейтинга попал также маршрут №361 «Фрязино — метро «Щёлковская», где поймали 112 безбилетников.

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#общественный транспорт
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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные школьники примут участие в инженерном чемпионате
20 марта 2024, 13:16

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья могут принять участие в инженерном чемпионате. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в чемпионате могут все желающие до 12 апреля 2024 года.

«В рамках направления «Решение кейса» команды школьников 9-11 классов будут решать практические задачи, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях. В направлении «Инженерно-техническое творчество» учащимся потребуется разработать новый или использовать ранее разработанный проект, макет или рисунок, связанный с различными отраслями, такими как топливно-энергетический комплекс, минерально-сырьевой комплекс, атомная промышленность и другие. Участвовать можно в разных номинациях, в зависимости от класса школьника», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, финалисты и победители будут награждены сертификатами и дипломы, которые добавят баллы учащимся во время поступления в ВУЗы.

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#победители
#подмосковье
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«Разнесли всю квартиру»: Газовщики разгромили москвичу дом за отказ менять плиту
Жильцам столичной многоэтажки отключили газ из-за отказа менять старые плиты
20 марта 2024, 12:43

Фото: Радио 1

Жильцам дома в столичном районе Филёвский парк перекрыли газ на неопределённый срок из-за якобы устаревших газовых плит.
На дверях дома 21 по улице Кастанаевская появилось объявление о том, что 19 марта начнутся работы по плановой замене газопровода, из-за чего будет отключен газ, рассказал в беседе с «Радио 1» один из жильцов дома.
Фото: Радио 1

В течение дня Центрогаз по поручению Мосгаза проводил работы, а вечером к жителям начали приходить сотрудники городской газовой службы. Увидев во многих квартирах старые, по их словам, плиты, они заявили, что перекроют газ, пока жильцы не приобретут новые.

На вопрос жильцов, почему их заранее не уведомили о необходимости замены плит, инженер Мосгаза Сергей Зубков сослался на управляющую компанию, которая должна была предупредить собственников квартир.

Начальник бригады Центрогаза Максим Николаев, в свою очередь, заявил, что сотрудник, работающий в феврале, должен был сообщить жильцам о предстоящей замене газопровода и необходимости приобретения новых плит. Однако вместо этого он, по словам жителя дома, пробил шилом конфорки на его «старой» плите, чтобы ей «было удобнее пользоваться», и ушёл.

«Вчера они (сотрудники Мосгаза – ред.) разобрали мебель, поменяли газопровод и сказали, что поставят мебель обратно. В итоге не поставили. Я им вечером звоню, спрашиваю, когда мебель поставят, а они ответили, что на сегодня уже все работы закончили», – рассказал житель дома.
Фото: Радио 1

В результате почти половина квартир дома осталась без газа. Жители, среди которых много семей с детьми, требуют как можно быстрее решить возникшую проблему. По словам жильца дома, ситуация сейчас напряжённая.

ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» отказался комментировать ситуацию «Радио 1».

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#москва
#газопровод
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#жилой дом
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В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий
20 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Perawit Boonchu

Ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут на площадке особой экономической зоны «Дубна» 11 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Посетители ярмарки смогут из первых рук узнать об условиях труда, возможностях для обучения и карьерного роста в различных региональных компаниях, а также принять участие в тематических встречах», — говорится в сообщении.
В ярмарке примут участие около 40 подмосковных предприятий-работодателей.

Ярмарка будет проводиться в Конгресс-центре города Дубна по адресу: улица Программистов, дом №4. Мероприятие начнётся в десять утра. Для того, чтобы принять участие в ярмарке, нужно пройти онлайн-регистрацию. Она доступна по ссылке. Зарегистрироваться можно до 10 апреля.

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Стилист Скороходова рассказала о трендах весны-2024
Стилист Скороходова: весной в моду вошли женственные образы
20 марта 2024, 12:33

Фото: iStock/gpointstudio

Начался новый сезон, а значит настало время задуматься над весенним гардеробом. ​Мы выяснили, что ​сейчас в тренде, каким цветам стоит отдать предпочтение и какими аксессуарами дополнить весенний образ.
Этой весной в моде женственность, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Рефреном идёт элегантность, женственные плавные силуэты, некая даже гипертрофированная женственность. Именно исходя из этого тезиса, формируются остальные тренды.

Стилист рассказала, какие формы в тренде этой весной.

Многослойность

Она переходит из сезона в сезон, но поскольку сейчас речь идет о женственности, из образов исчезает мешковатость, оверсайз. Силуэты становятся более строгими и геометричными.

Полуприталенные и приталенные силуэты

Характеризуют женственное начало, которое последние сезоны отошло, поскольку были актуальны прямые силуэты. Приталенность относится практически ко всем элементам гардероба, начиная от жакетов и заканчивая платьями и даже пальто.

Бельевой стиль

На подиумах часто можно было видеть одежду с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельём напоказ. В этом сезоне дизайнеры начали показывать действительно носибельные решения, которые легко можно интегрировать в свой образ.

Стилист Левина: В этом году в тренде рельефный бразильский блонд
Стилист Левина: В этом году в тренде рельефный бразильский блонд
Мода на 90-е

Также переходит из сезона в сезон. Мода появилась 2-3 года назад, но все ещё не теряет популярности. Снова в тренде низкая посадка брюк, различные велюровые костюмы. Однако особое внимание стоит уделить тренду на открытые плечи. При этом важно помнить, что в образе с открытыми плечами необходим полностью закрытый низ, чтобы не сделать образ вульгарным. Также низкая талия сейчас модна не только на брюках, но и на платьях.

«Платья на низкой посадке из 90-х вновь популярны. Однако, если хотите придерживаться тренда, я рекомендую присматриваться к современным силуэтам, а не доставать платья, которые, возможно, остались с 90-х годов. Несмотря на посадку, которая сегодня в моде, силуэт платья всё-равно видоизменился, поэтому ретро-платье будет выглядеть старомодно. Оттенок ретро в моде – это именно оттенок, а не полное повторение модели», – подчеркнула Скороходова.

V-образный вырез

Сейчас v-образный вырез становится более объёмным и глубоким. Он может проявляться не только в платьях и блузах, но и в рубашках, на которых достаточно просто растегнуть несколько пуговиц. Также под рубашку лучше надеть топ.

«Этот тренд имеет место быть, потому что визуально делает девушку более хрупкой, удлиняет силуэт, придаёт женственности, стройности и моделирует зону груди, если имеются какие-то недостатки. Поэтому v-образный вырез – это не просто тренд, но и очень сильное решение для комбинаций пропорций», – отметила стилист.

Гипертрофированно объёмные плечи

Женственность – это не только романтизированный образ, но и проявление сильной женщины, поэтому в последние годы особенно популяризировалось ношение брючных костюмов. Они вошли в обиход повсеместно и даже вытеснили платья и юбки. В моде опять появились гипертрофированно объёмные плечи пальто и жакетов. С учётом этого, следует выбирать жакет полуприталенного или приталенного типа в объёмными плечами. Такую модель можно носить как каждый день, если дополнить ей базовой футболкой, так и адаптировать под вечернее мероприятие, если добавить вечернюю причёску и туфли. Такие жакеты не выйдут из моды еще несколько сезонов, поэтому такая покупка будет достаточно умной.

Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде
Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде
Ассиметрия

Находится на пике популярности. Если хочется добавить необычные элементы в образ, то стоит обратить внимание на ассиметричные топы с одной лямкой, жакеты с ассиметрией в расположении пуговиц, юбки с ассиметричным подолом.

Кроме того, стилист рассказала о конкретных элементах одежды, которым следует отдавать предпочтение этой весной. Так, следует присмотреться к юбкам, которые абсолютно универсальны, поскольку интегрируются как в романтические, так и в деловые образы. Сегодня в моде и ультракороткие, и юбки длины макси.

Также в тренд вошли кожаные плащи, которые заменили собой ныне популярные тренчи. Следует выбирать длинные плащи, отдавая предпочтение тёмным глубоким оттенкам, поскольку яркие цвета будут выглядеть вульгарно.

Несмотря на женственное направление, крайне популярны не привычные укороченные куртки-косухи, а именно объёмные, прямого кроя.

Аксессуары

Говоря про аксессуары, Скороходова назвала лидерами ремни и гастуки. Вторые претерпели значительные изменения, поэтому можно встретить галстуки на цепочках и в виде шейных украшений. Также модны футуристические очки необычной формы с утончённой оправой и светлыми линзами.

Обувь

Вместо привычных ботфорт, популярность набирают сапоги на плоской подошве и с широким голенищем. В тренде геометрическая форма обуви с квадратным или острым мысом и необычным каблуком. Она придает шарма даже самому простому образу.

«Из самой популярной модели обуви на весну я могу отметить мюли – это удобная обувь с закрытым мысом, открытой пяткой и на невысоком каблуке. Эта модель крайне универсальна, поскольку походит как к романтичным, так и к деловым образам. В них не жарко летом и весной, но при этом не холодно вечерами. Но их мы относим уже к более теплой погоде, к поздней весне», – рассказала собеседница «Радио 1».

Оттенки

Главный цвет этого года – персиковый пух, как провозгласил институт цвета Pantone. Однако это сложный цвет, который трудно сочетать с другими оттенками. Также важно учитывать, что большинство людей носят одежду базовых цветов. Поэтому лучше выбирать слегка разбавленные молочные цвета, оливковый и коричневый оттенки, которые легко сочетаются с другими цветами. Особую популярность набирает металик, который можно использовать в аксессуарах и обуви.

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#покупка
#стилист
#одежда
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Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля
Котяков: единый реестр многодетных семей начнет действовать в России с 1 июля
20 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/Halfpoint

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 июля текущего года начнет действовать единый реестр многодетных семей России. Об этом Котяков рассказал во время совместного заседания в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Сообщается, что с помощью данного реестра появиться возможность упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют льготы для многодетных семей. По словам Котякова, многодетные семьи будут находиться во внимании нового национального проекта «Семья», который начнет свою работу с 2025 года.

Напомним, 29 февраля глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов, в число которых входит проект «Семья».

Ранее сообщалось, что около 350 млн рублей выделили в Московской области в 2024 году на жилищные сертификаты многодетным, эту льготу планируется предоставить 24 семьям. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#проект
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В России снова вырастут цены на продукты
Экономист Беляев: В России ожидается рост цен на продукты
20 марта 2024, 12:13

Фото: iStock/Minerva Studio

Экономист Михаил Беляев поделился с агентством URA.ru своим прогнозом о предстоящем повышении цен на продукты питания в России, включая табачную и алкогольную продукцию.
Беляев уверен, что в первую очередь ощутимо подорожают продукты ежедневного потребления. Эксперт отметил, что рост цен супермаркеты объясняют санкциями и колебаниями курса иностранных валют, однако на самом деле иной раз сами злоупотребляют и повышают стоимость продукции, чтобы принести себе рост прибыли.

«В первую очередь это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети. Они повышают стоимость, ссылаясь на различные предлоги, начиная от санкций и заканчивая валютными колебаниями», – заявил экономист.
Снижения цен на российском продовольственном рынке сейчас нет, многие продукты вырастают в цене критически. Беляев приводит в пример ситуацию с мясом курицы и яйцами.

Ранее сообщалось, что повышение акцизов на 4,9% приведет к подорожанию табачной и алкогольной продукции в России.

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#цены
#магазины
#россия
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С начала года в Подмосковье построили и реконструировали более 20 электроподстанций
20 марта 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 20 трансформаторных подстанций реконструировали в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Работы по реконструкции были проведены на 15 трансформаторных подстанциях. Построено семь подстанций. Кроме того, с начала года компания заменила в Подмосковье 100 опор ЛЭП и 11,6 км проводов на кабельных и воздушных линиях электропередачи», — говорится в сообщении.
До конца года компания «Мособлэнерго» планирует реконструировать и построить 69 трансформаторных подстанций и 74,5 км ЛЭП, а также заменить почти 96 километров проводов линий электропередачи.

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#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#лэп
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В Подмосковье выбрали оптимальную сумму штрафа за безбилетный проезд
20 марта 2024, 11:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Опрос, посвящённый штрафам за неоплаченный проезд, провело министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, участникам предлагалось указать сумму, которую они считают наиболее уместным наказанием для безбилетников, сообщает пресс-служба ведомства.
«Большинство участников опроса — 52% — проголосовали за штраф в одну тысячу рублей. Вторым по популярности вариантом оказался штраф в размере 5 тысяч рублей: за это проголосовали 29%. А штраф в 2,5 тыс. рублей сочли оптимальным 19% проголосовавших», — говорится в сообщении.
Второй темой опроса стало проведение проверок для выявления безбилетных пассажиров. По мнению 32% опрошенных такие проверки следует проводить ежедневно. 30% респондентов проголосовали за еженедельные проверки. По мнению 28% участников опроса, такие проверки вообще не нужны, а 10% проголосовавших выбрали вариант с двумя-тремя проверками в неделю.

По времени суток большинство проголосовавших сочли более эффективными утренние проверки — за этот вариант высказались 43% участников опроса. За дневные проверки проголосовали 30%, а за вечерние — 27%.

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#штрафы
#автобусы
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#подмосковье
#общественный транспорт
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