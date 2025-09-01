В Госдуме раскрыли условия получения маткапитала отцами детей

01 сентября 2025, 03:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отцы в России могут получить материнский капитал в случае усыновления ребенка, смерти матери или лишения ее родительских прав, сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.