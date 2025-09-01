В Госдуме раскрыли условия получения маткапитала отцами детей
Отцы в России могут получить материнский капитал в случае усыновления ребенка, смерти матери или лишения ее родительских прав, сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
Материнский капитал, несмотря на название, является семейной выплатой и предназначен для улучшения условий жизни ребенка. Как пояснила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, право на получение этих средств может перейти к отцу в нескольких случаях: если он является единственным усыновителем первого или последующего ребенка, а также если мать не может получить выплату due to смерти, лишения родительских прав или совершения умышленного преступления против ребенка.
В таких обстоятельствах наличие российского гражданства у отца не имеет значения. Однако оформление происходит в заявительном порядке — мужчине необходимо подать заявление в отделение Социального фонда России, МФЦ или через портал Госуслуг, приложив документы, подтверждающие его право на выплату. К ним относятся решение суда об усыновлении, свидетельство о смерти матери или документ о лишении ее родительских прав.
Стенякина отметила, что с 2024 года отцы получили право направлять средства маткапитала на формирование накопительной пенсии, что ранее было недоступно. Это изменение позволяет мужчинам распоряжаться выплатой наравне с матерями.
Фракция «Единая Россия» в текущем созыве Госдумы разработала законопроект, направленный на урегулирование прав отцов в этом вопросе. Документ уже обсужден и одобрен парламентом.
Читайте также: