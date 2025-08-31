300 подмосковных детей-инвалидов получат именные стипендии губернатора
В Московской области 300 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов получат именные стипендии губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.
«В Подмосковье прошло заседание Совета по присуждению именных стипендий губернатора, на котором подвели итоги приёма заявлений от родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в сфере образования. В этом году заявления принимали в новом формате – через портал государственных и муниципальных услуг региона. Это упростило подачу документов и сделало её доступнее», – отметили в ведомстве.В этом году в реестр кандидатов вошли 830 учащихся школ, учреждений среднего профессионального образования и организаций дополнительного образования.
Совет решил присудить именные стипендий 300 стипендиатам, которые показали выдающиеся достижения на федеральном и региональном уровнях. Среди них – победители и призёры интеллектуальных, спортивных и творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей.
Выплаты стипендий осуществят в ноябре-декабре 2025 года.