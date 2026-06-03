В Орске попытка впечатлить возлюбленную 101 розой закончилась розыском и арестом

03 июня 2026, 13:29

Романтик из Орска украл 101 розу ради девушки

Фото: Istock / Serhii Sobolevskyi

28-летний житель Орска решил впечатлить новую знакомую роскошным букетом из 101 розы. Однако денег на такой подарок у него не оказалось. Тогда мужчина заказал цветы стоимостью 27 тысяч рублей и просто покинул магазин, не оплатив покупку. Об этом сообщает Baza.