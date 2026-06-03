В Орске попытка впечатлить возлюбленную 101 розой закончилась розыском и арестом
28-летний житель Орска решил впечатлить новую знакомую роскошным букетом из 101 розы. Однако денег на такой подарок у него не оказалось. Тогда мужчина заказал цветы стоимостью 27 тысяч рублей и просто покинул магазин, не оплатив покупку. Об этом сообщает Baza.
Продавцы не смогли остановить влюблённого, который спешил на свидание. Но красивый жест оказался напрасным — девушка так и не пришла на встречу, ради которой и затевался весь романтический сюрприз.
Полицейские быстро вычислили неудачливого ловеласа. Суд назначил ему год принудительных работ, а также удержание 10% заработка в доход государства.
Однако выполнять решение суда мужчина не захотел и скрылся. После объявления в розыск его задержали в Самаре. Теперь вместо романтической истории Александру предстоит разбираться с последствиями своих поступков перед законом.
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