Не смотрит в глаза и часами говорит о любимой теме — перед вами человек с синдромом Аспергера. Как живут и что испытывают такие люди?
Человек может часами рассказывать о любимой теме, избегать зрительного контакта, буквально понимать сказанные слова и чувствовать себя чужим даже среди знакомых людей. Кто-то назовёт это особенностями характера, кто-то — замкнутостью или чрезмерной увлечённостью. Но иногда за такими чертами скрывается синдром Аспергера — состояние, при котором человек иначе воспринимает социальное взаимодействие и окружающий мир. Многие люди узнают о диагнозе только во взрослом возрасте, когда годами пытались понять, почему им так сложно общаться с другими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что такое синдром Аспергера простыми словами
Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра, при котором интеллект и речь обычно развиваются без значительных нарушений, однако человеку бывает сложно понимать социальные правила, эмоции окружающих и негласные нормы общения.
На первый взгляд такой ребёнок или взрослый может ничем не отличаться от окружающих. Он хорошо учится, обладает прекрасной памятью, может глубоко разбираться в интересующей его теме и демонстрировать высокий уровень знаний. Но именно в общении зачастую возникают трудности.
Людям с синдромом Аспергера бывает непросто распознавать эмоции собеседника, понимать намёки, скрытый смысл слов и невербальные сигналы — выражение лица, жесты или интонации. Из-за этого окружающие иногда ошибочно воспринимают их как холодных, высокомерных или безразличных.
При этом сами они нередко искренне хотят общаться, дружить и быть частью коллектива, но делают это иначе, чем большинство людей.
Когда особенности становятся заметны
Представьте школьника, который знает наизусть расписание всех поездов страны, может назвать десятки моделей локомотивов и часами рассказывать о железных дорогах. Однако он не понимает, почему одноклассники обижаются на его слишком прямые замечания или теряют интерес к разговору через несколько минут.
Или взрослого специалиста, который считается незаменимым экспертом на работе, но испытывает серьёзные трудности во время обычных бесед с коллегами и чувствует себя неуверенно на корпоративных мероприятиях.
Подобные ситуации нередко встречаются у людей с синдромом Аспергера.
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Для них характерна очень сильная концентрация на определённых интересах. Любимому занятию они могут посвящать значительную часть свободного времени, изучая тему до мельчайших деталей. При этом круг увлечений часто оказывается достаточно узким, зато уровень знаний в выбранной области может значительно превосходить средний.
Основные признаки синдрома Аспергера
Хотя проявления у каждого человека индивидуальны, существуют особенности, которые встречаются особенно часто:
- сложности с пониманием социальных норм и негласных правил общения;
- трудности в поддержании диалога, склонность превращать разговор в монолог;
- буквальное понимание слов, выражений и шуток;
- ограниченный, но очень глубокий круг интересов;
- проблемы с распознаванием эмоций других людей;
- сниженная способность понимать намёки и скрытые смыслы;
- особенности зрительного контакта;
- однообразная или необычная манера речи;
- неловкость движений и некоторая неуклюжесть;
- повторяющиеся действия или привычные ритуалы.
При этом многие люди с синдромом Аспергера обладают отличной памятью, хорошо запоминают факты, даты и детали, а также демонстрируют высокий уровень компетентности в интересующих их областях.
Как проявляется синдром Аспергера у детей
Чаще всего особенности становятся заметны ещё в детстве. Обычно ребёнок начинает говорить вовремя или лишь с небольшой задержкой. Его словарный запас может быстро расширяться, а речь иногда выглядит более «взрослой», чем у сверстников.
Однако сложности возникают в другой сфере — социальной. Ребёнку бывает трудно заводить друзей, понимать правила коллективных игр и учитывать эмоциональное состояние окружающих. Иногда он предпочитает общаться со взрослыми или проводить время в одиночестве за любимым занятием.
Некоторые дети настолько погружаются в интересующую тему, что способны часами обсуждать её независимо от того, интересно ли это собеседнику.
При этом многие родители долго не замечают проблемы, поскольку ребёнок хорошо учится, обладает высоким интеллектом и не имеет выраженных нарушений развития.
Почему людям с синдромом Аспергера бывает сложно общаться
Большинство людей интуитивно считывают множество социальных сигналов: выражение лица, изменение интонации, жесты, настроение собеседника. Человек с синдромом Аспергера может не замечать эти сигналы или интерпретировать их иначе.
Например, фразу «Ну да, конечно» многие воспринимают с учётом интонации и понимают, что это может быть сарказм. Для человека с синдромом Аспергера сказанное зачастую означает именно то, что было произнесено буквально.
Из-за этого возникают недопонимания, которые со стороны могут выглядеть как грубость, равнодушие или нежелание учитывать чувства других людей.
На самом деле проблема заключается не в отсутствии желания общаться, а в особенностях восприятия социальной информации.
Правда ли, что люди с синдромом Аспергера не испытывают эмоций?
Это один из самых распространённых мифов. Люди с синдромом Аспергера испытывают радость, тревогу, привязанность, обиду и другие эмоции так же, как и остальные. Однако им может быть сложнее выражать свои чувства привычным для окружающих способом.
Иногда лицо кажется маловыразительным, жестов мало, а реакция выглядит сдержанной. Из-за этого создаётся ложное впечатление эмоциональной холодности.
На самом деле многие из них переживают очень глубоко и болезненно реагируют на неприятные ситуации, просто окружающие не всегда замечают эти переживания.
Почему возникает синдром Аспергера
Точные причины развития этого состояния до сих пор изучаются. Специалисты считают, что значительную роль играет генетическая предрасположенность. Исследования также указывают на особенности работы некоторых отделов головного мозга, отвечающих за социальное взаимодействие, обработку эмоций и коммуникацию.
При этом синдром Аспергера не возникает из-за воспитания, характера родителей или ошибок в обучении ребёнка.
Это важный момент, который помогает избавиться от многих заблуждений вокруг этого состояния.
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Чем синдром Аспергера отличается от классического аутизма
Главное отличие заключается в том, что при синдроме Аспергера обычно отсутствует выраженная задержка речевого и интеллектуального развития. Человек способен успешно учиться, осваивать сложные профессии и жить самостоятельно.
При этом трудности в социальной сфере сохраняются и могут сопровождать его на протяжении всей жизни.
Именно поэтому многие люди получают диагноз уже во взрослом возрасте, когда начинают искать объяснение своим особенностям общения и восприятия окружающего мира.
Может ли такой человек добиться успеха
История знает множество примеров людей с выраженными аутистическими чертами, которые достигли выдающихся результатов в науке, программировании, инженерии, математике, искусстве и других сферах.
Секрет часто заключается в способности глубоко концентрироваться на интересующей теме и уделять ей огромное количество времени.
Однако важно понимать: синдром Аспергера сам по себе не делает человека ни гением, ни неудачником. Всё зависит от индивидуальных способностей, условий развития, поддержки семьи и окружения.
Если ребёнок получает необходимую помощь и возможность развивать свои сильные стороны, его перспективы могут быть очень высокими.
Как общаться с человеком с синдромом Аспергера
Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил в общении с такими людьми:
- говорить прямо и понятно;
- избегать двусмысленностей и намёков;
- не рассчитывать, что человек автоматически поймёт скрытый смысл сказанного;
- уважительно относиться к его особенностям;
- не высмеивать необычные интересы;
- сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях.
Чем более понятным и предсказуемым оказывается общение, тем легче человеку чувствовать себя комфортно и выстраивать отношения с окружающими.
Когда стоит обращаться к специалисту
Если родители замечают, что ребёнку трудно общаться со сверстниками, он избегает зрительного контакта, чрезмерно сосредоточен на одной теме или испытывает сложности с пониманием эмоций окружающих, стоит проконсультироваться со специалистом.
Диагностикой занимаются психиатры, а также могут участвовать психологи, неврологи и другие специалисты.
Ранняя помощь помогает развить коммуникативные навыки, повысить уверенность в себе и значительно облегчить социальную адаптацию.
Синдром Аспергера — не приговор
Синдром Аспергера — это не история про «не таких» людей. Это история о другом способе воспринимать мир: более буквальном, более сосредоточенном, иногда более одиноком, но часто — очень глубоком и точном.
И, возможно, главный вопрос здесь не в том, почему люди такие разные, а в том — умеем ли мы замечать и принимать эти различия, пока они не превратились в стену между людьми.