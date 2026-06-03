03 июня 2026, 13:18

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Человек может часами рассказывать о любимой теме, избегать зрительного контакта, буквально понимать сказанные слова и чувствовать себя чужим даже среди знакомых людей. Кто-то назовёт это особенностями характера, кто-то — замкнутостью или чрезмерной увлечённостью. Но иногда за такими чертами скрывается синдром Аспергера — состояние, при котором человек иначе воспринимает социальное взаимодействие и окружающий мир. Многие люди узнают о диагнозе только во взрослом возрасте, когда годами пытались понять, почему им так сложно общаться с другими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое синдром Аспергера простыми словами Когда особенности становятся заметны Основные признаки синдрома Аспергера Как проявляется синдром Аспергера у детей Почему людям с синдромом Аспергера бывает сложно общаться Правда ли, что люди с синдромом Аспергера не испытывают эмоций? Почему возникает синдром Аспергера Чем синдром Аспергера отличается от классического аутизма Может ли такой человек добиться успеха Как общаться с человеком с синдромом Аспергера Когда стоит обращаться к специалисту Синдром Аспергера — не приговор

Что такое синдром Аспергера простыми словами

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Когда особенности становятся заметны

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Основные признаки синдрома Аспергера

сложности с пониманием социальных норм и негласных правил общения;

трудности в поддержании диалога, склонность превращать разговор в монолог;

буквальное понимание слов, выражений и шуток;

ограниченный, но очень глубокий круг интересов;

проблемы с распознаванием эмоций других людей;

сниженная способность понимать намёки и скрытые смыслы;

особенности зрительного контакта;

однообразная или необычная манера речи;

неловкость движений и некоторая неуклюжесть;

повторяющиеся действия или привычные ритуалы.

Фото: iStock/Alan Mazzocco

Как проявляется синдром Аспергера у детей

Почему людям с синдромом Аспергера бывает сложно общаться

Фото: iStock/champpixs

Правда ли, что люди с синдромом Аспергера не испытывают эмоций?

Почему возникает синдром Аспергера

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Чем синдром Аспергера отличается от классического аутизма

Может ли такой человек добиться успеха

Фото: iStock/Francisco Javier Ortiz Marzo

Как общаться с человеком с синдромом Аспергера

говорить прямо и понятно;

избегать двусмысленностей и намёков;

не рассчитывать, что человек автоматически поймёт скрытый смысл сказанного;

уважительно относиться к его особенностям;

не высмеивать необычные интересы;

сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях.

Фото: iStock/Pressmaster

Когда стоит обращаться к специалисту

Синдром Аспергера — не приговор