В Москве у квадроберов отобрали маски и лапки, угрожая ножом

03 июня 2026, 12:10

Квадроберы стали жертвами ограбления в Москве

Фото: Istock / Olga Yastremska

Необычный инцидент произошёл в районе Северное Бутово. Двое 18-летних квадроберов гуляли в парке в пойме реки Битцы, когда к ним подошли неизвестные. По предварительным данным, один из злоумышленников достал нож и потребовал отдать атрибутику — маски и лапки. Об этом сообщает SHOT.