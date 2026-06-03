В Москве у квадроберов отобрали маски и лапки, угрожая ножом
Необычный инцидент произошёл в районе Северное Бутово. Двое 18-летних квадроберов гуляли в парке в пойме реки Битцы, когда к ним подошли неизвестные. По предварительным данным, один из злоумышленников достал нож и потребовал отдать атрибутику — маски и лапки. Об этом сообщает SHOT.
Испугавшись угроз, молодые люди выполнили требования нападавших. После случившегося они обратились в полицию. Ущерб от похищения квадроберской экипировки оценили в 37 тысяч рублей.
Похитителей задержали по горячим следам. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их на улице Маршала Савицкого. Ими оказались местные жители 18 и 19 лет. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Разбой». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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