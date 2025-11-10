В Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения

10 ноября 2025, 10:55

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.