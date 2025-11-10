В Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения
Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.
Двое руководителей коммерческой организации обвиняются в организации незаконного производства и экспорта двигателей двойного назначения за границу. Согласно следствию, они действовали в интересах министерства обороны иностранного государства.
Незаконно произведенная продукция изъята из оборота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»).
