Суд в Челябинске направил на лечение бездомного, ударившего ребенка ножом
Суд в Челябинске направил на принудительное лечение бездомного, который 14 апреля напал на 11-летнего мальчика и нанес ему не менее 15 ударов ножом. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Дегтярева в Металлургическом районе. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь, мальчик выжил. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством и не способен осознавать свои действия. Металлургический районный суд назначил ему принудительное лечение в специализированной медицинской организации с интенсивным наблюдением.
