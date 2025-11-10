Суд в Челябинске направил на лечение бездомного, ударившего ребенка ножом

10 ноября 2025, 10:53

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Челябинске направил на принудительное лечение бездомного, который 14 апреля напал на 11-летнего мальчика и нанес ему не менее 15 ударов ножом. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.