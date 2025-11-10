Во Владимире полиция задержала москвича за кражу 135 млн рублей из офиса
Владимирская полиция задержала 52-летнего мужчину из Москвы по подозрению в краже огромной суммы денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемый уже заключен под стражу, а похищенные средства изъяты.
Следствие установило, что москвич, работая в компании, открыл сейф ключом и похитил 135 миллионов рублей, принадлежащих генеральному директору. После этого он покинул офис на автомобиле. Полиция проводит дальнейшие расследования, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
