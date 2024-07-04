Россияне раскрыли, как проголосовали бы на выборах в США

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Опрос среди читателей проекта Новости Mail показал, что россияне, будь у них возможность принять участие в выборах США, отдали бы свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего.
Так ответили 31% опрошенных.
На втором месте оказался бывший глава США Дональд Трамп.
Ранее стало известно о том, что более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства.
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«Если бы респондентам предоставили возможность проголосовать на предстоящих выборах США, то самым популярным кандидатом оказался бы Роберт Кеннеди — младший, за которого отдал бы свой голос каждый третий участник опроса», — приводит Газета.ру результаты исследования.
На втором месте оказался бывший глава США Дональд Трамп.
Ранее стало известно о том, что более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства.
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Мелисса Тимофеева