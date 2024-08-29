На стадионе «Новые Химки» проведут фестиваль футбола для девочек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Российский футбольный союз проведёт в Химках футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области.
Фестиваль проходит четвёртый год подряд и объединяет около 40 городов России. В Подмосковье игры пройдут 8 сентября на стадионе «Новые Химки».
Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет. Для этого нужно выбрать событие в своём городе и пройти регистрацию на сайте.
Фестиваль пройдёт 8 сентября по адресу: Химки, улица Машинцева, 2. Начнётся он в 11 часов.
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Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет. Для этого нужно выбрать событие в своём городе и пройти регистрацию на сайте.
«За три предыдущих года более 6 тыс. девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Наши проекты направлены на популяризацию футбола среди детей. Мы видим, как растёт интерес девочек к футболу: число занимающихся с 2021 года выросло на 75%», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Для тех, кто уже тренируется в командах, будут организованы товарищеские турниры. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.
Фестиваль пройдёт 8 сентября по адресу: Химки, улица Машинцева, 2. Начнётся он в 11 часов.
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Лора Луганская