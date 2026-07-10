В отделении СФР по РТ назвали категорию граждан, кому полагается семейная выплата
В Татарстане родителям с двумя и более детьми рассказали о новой ежегодной выплате. Подробности раскрыл управляющий региональным Отделением Социального фонда России Эдуард Вафин.
Денежная поддержка предоставляется раз в год и носит заявительный характер — для ее получения необходимо подать заявление и соответствовать ряду критериев, пишет «Татар-информ». При расчете суммы в 2026 году учтут официальные доходы семьи за 2025 год, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Претендовать на выплату могут родители, усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей. Речь идет о малолетних, а также о студентах-очниках до 23 лет. Обязательные условия: российское гражданство у заявителя и всех детей, а также постоянное проживание на территории страны.
Среди ключевых требований — наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ, в расчетном периоде. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. При назначении выплаты специалисты также проведут комплексную проверку имущественного и финансового положения семьи.
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