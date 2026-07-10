В отделении СФР по РТ назвали категорию граждан, кому полагается семейная выплата

10 июля 2026, 18:58

Управляющий Вафин: семейная выплата полагается воспитывающим 2 детей родителям

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

В Татарстане родителям с двумя и более детьми рассказали о новой ежегодной выплате. Подробности раскрыл управляющий региональным Отделением Социального фонда России Эдуард Вафин.