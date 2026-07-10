Многодетные семьи Подмосковья подали более 16,6 тыс. онлайн-заявок на выплаты

10 июля 2026, 14:34

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Свыше 16,6 тыс. заявлений на предоставление выплаты подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Ежегодная выплата в размере семи тысяч рублей предоставляется многодетным семьям со школьниками, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум.





«Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.