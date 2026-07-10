Многодетные семьи Подмосковья подали более 16,6 тыс. онлайн-заявок на выплаты
Свыше 16,6 тыс. заявлений на предоставление выплаты подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Ежегодная выплата в размере семи тысяч рублей предоставляется многодетным семьям со школьниками, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум.
«Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.Заявление нужно для получения первой выплаты. В дальнейшем они будут начисляться в проактивном режиме.