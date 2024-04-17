В открытии нового сезона проекта «ТопБЛОГ» приняли участие представители Подмосковья

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Стартовал четвёртый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ», в приуроченном к открытию «контент-бранче» в Москве приняли участие финалисты и победители предыдущих сезонов проекта из Московской области — Екатерина Бурдаева, Павел Корпачев, Татьяна Золотарёва и Мария Козлова, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.
«Всего на встрече присутствовали более ста блогеров и создателей контента, инфлюенсеров, а также представителей медиаиндустрии», — отмечается в сообщении.Проект «ТопБЛОГ» нацелен на поиск талантливых и одарённых авторов медиаконтента, разделяющих традиционные ценности и создающих медийный продукт, направленный на укрепление таких ценностей, а также на продвижение и поддержку малого бизнеса и популяризацию среди молодого поколения востребованных на рынке труда профессий.
«По данным исследования Perfluence и ResearchMe, 83% россиян положительно относятся к деятельности блогеров. При этом 48% россиян смотрят и читают блоги для развлечения, а 40% – ищут полезную информацию. Именно поэтому важно поддерживать авторов контента, которые рассказывают о героях нашего времени, поддерживают традиционные ценности и наш культурный код», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Проект «ТопБЛОГ» помогает блогерам выйти на новый уровень, предоставляет бесплатную образовательную программу, а также даёт широкие возможности для обмена опытом с блогерами и профессионалами медиасферы.
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