В отношении актера Смольянинова* закрыли исполнительные производства
Судебные приставы закрыли исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова*. Об этом сообщает ТАСС.
В судебных документах указано, что артист полностью погасил свои долги, что привело к прекращению исполнительного производства.
Ранее в отношении Смольянинова* было возбуждено 44 исполнительных производства на общую сумму 275 тысяч рублей. Среди них 101 тысяча рублей приходилась на просроченные платежи по кредитам, а 30 тысяч рублей — на неоплаченный штраф, наложенный за дискредитацию ВС РФ. Также были вынесены десятки взысканий за нарушения правил дорожного движения.
