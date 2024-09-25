Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ

Фото: сайт Кремля
Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации РФ на четвёртый срок.
Отмечается, что назначение Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента прошло на пленарном заседании в среду.
Эту должность политик занимает с 2011 года. В этом году она переподтвердила свои полномочия.
Ранее вступивший после сентябрьских выборов в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.
Ранее сообщалось, что Матвиенко получила Орден Кадырова в ходе Всероссийского женского форума в Грозном.
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Эту должность политик занимает с 2011 года. В этом году она переподтвердила свои полномочия.
Ранее вступивший после сентябрьских выборов в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.
Ранее сообщалось, что Матвиенко получила Орден Кадырова в ходе Всероссийского женского форума в Грозном.
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Анастасия Чинкова