Премьер Британии Стармер потребовал вернуть «сосиски» вместо заложников из Газы

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Об этом пишет газета The Guardian.
Инцидент произошел 24 сентября во время выступления главы правительства на конференции Лейбористской партии. Уточняется, что Стармер быстро осознал свою ошибку и исправился под аплодисменты зала.
Примечательно, что в английском языке слова «сосиски» и «заложники» имеют похожее звучание. Отмечается, что в своем выступлении британский премьер-министр говорил о важности прекращения огня в Газе и завершении между Израилем и Ливаном.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Примечательно, что в английском языке слова «сосиски» и «заложники» имеют похожее звучание. Отмечается, что в своем выступлении британский премьер-министр говорил о важности прекращения огня в Газе и завершении между Израилем и Ливаном.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова