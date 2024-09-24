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Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет

Байден выступил в ООН с последним обращением в качестве президента США
24 сентября 2024, 18:29
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости.
Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.

После чего американский лидер решил пошутить, что он выглядит на 40 лет. Байден, которому 81 год, является старейшим президентом в истории Америки. Глава государства завершил свое выступление фразой о том, что после его ухода, США не прекратят поддерживать Украину.



Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#пост
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Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США
Reuters: Зеленский не смог добиться встречи с Трампом
24 сентября 2024, 17:13

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время своей поездки в США не удалось встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом информирует Reuters.
Окружение Трампа утверждает, что желание встретиться возникло с обеих сторон. Но при этом даты возможной встречи назначены не были.

Украинский лидер приехал в Соединенные Штаты на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидалось, что Зеленский встретится и с Трампом, и с вице-президентом США и кандидатом на пост американского лидера Камалой Харрис.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах, он добьется мирного решения конфликта на Украине за 24 часа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#дональд трамп
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Названа одна причина, почему «Хезболлах» не бьет в центр Израиля
Аналитик Ханин: «Хезболлах» не бьет в центр Израиля из-за нехватки ресурсов
24 сентября 2024, 16:45

Фото:istockphoto/Tomas Ragina

У шиитской группировки «Хезболлах» не хватает ресурсов, поэтому она не бьет в центр Израиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на израильского политолога Бара-Илана Зеэва Ханина.
«Ресурсы «Хезболлах» в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара. У «Хезболлах» еще осталась значительная часть ракет среднего и дальнего радиуса действия, но их не так много, как ракет ближнего радиуса действия», — прокомментировал собеседник.
При этом, со слов эксперта, можно говорить о сотнях или даже тысячах ракет. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам, чтобы те покидали районы, где хранится вооружение шиитского движения.

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#мир
#израиль
#война
#новости
#сектор газа
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США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн»
24 сентября 2024, 16:07

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

ВМС США отправили на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн». Об этом говорится в соответствующем сообщении американского командования.
«Авианосец типа «Нимиц» «Гарри Трумэн» покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — гласит сообщение.
Судно направляется в Красное море в то время, как «Дуайт Эйзенхауэр» возвращается назад после нахождения в регионе с прошлого года.

Подчеркивается, что авианосец «Гарри Трумэн» прикроют ракетный крейсер, а также пара эсминцев. Помимо этого, в состав ударной группы войдет фрегат итальянских ВМС.

Перед этим в Пентагоне сообщали о переброске дополнительных сил на Ближний Восток в связи с увеличением напряженности в регионе.

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#мир
#сша
#россия
#военные
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Зюганов в ярости ответил журналисту на вопрос о секс-сандале в Госдуме
24 сентября 2024, 15:31

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко ответил журналисту на вопрос о ситуации с проституткой в Госдуме, пишет SHOT.
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — прокомментировал Зюганов.
Ранее в коммунистической партии заявили о «бессмысленности» комментария по поводу видеоролика с парламентарием, который якобы вызвал проститутку в парламент.

До этого SHOT показал видеозапись с законодателем, который похож на Дениса Парфенова в кабинете ГД с представительницей древнейшей профессии.

Самим депутатом ситуация никак не комментировалась. Ранее в России прокомментировали законопроект об административной ответственности за оскорбления представителей власти.

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#россия
#госдума
#геннадий зюганов
#скандал
#секс
#новости
#журналисты
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Президент Ирана сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не поддерживает конфликт на Украине
24 сентября 2024, 14:41

Фото: istock/Rainer Puster

Тегеран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова с Генассамблеи ООН передает агентство Reuters. По его мнению, Иран никогда не одобрял не происходящее.
«Нужно уважать границы каждой страны», — добавил иранский лидер.
Он отметил, что Тегеран готов сесть вместе с представителями США и Европы за стол переговоров, так как верит, что конфликт можно решить «посредством диалога».

Пезешкиан также добавил, что обвинения в адрес Ирана о поставке России оружия являются беспочвенными.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем.

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#страны
#лидер
#иран
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Лукашенко призвал готовиться к войне
Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне
24 сентября 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране надо готовиться к войне. Об этом Лукашенко сообщил на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, передает госагентство Белта.
Белорусский лидер выразил пожелание, чтобы «эта война не состоялась». Однако, по словам Лукашенко, противники готовятся к развязыванию масштабного конфликта.

Президент Белоруссии добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг страны, тенденций к развязыванию войны против республики на сегодняшний день не наблюдается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
#лукашенко
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Киев подтвердил что в «план победы» Зеленского входит членство Украины в НАТО
24 сентября 2024, 14:15

Фото: сайт НАТО

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Да. Как я сказал, одна из сильнейших гарантий в современном мире — это пятая статья НАТО. Сильной Америке нужно сильное евро-атлантическое сообщество с Украиной как его основным военным мускулом. Трансатлантическая безопасность укрепится, если Украина вступит в НАТО и ЕС. Двусторонние соглашения в долгосрочной перспективе не сравнятся с пятой статьей [договора НАТО]», — сказал украинский политик.
Ермак опустил какие-либо подробности, но подчеркнул дуализм плана, который разделен, по его словам, на дипломатическую, а также военную часть.

Украинское руководство перенимает друг у друга привычку умалчивать какие-либо детали. Так, глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что мобилизационные показатели республики выросли в три раза, но конкретные данные названы не были. Сам Зеленский утверждает, что «все идет по украинскому плану». Похоже, что и Ермак решил поддержать традицию.

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Песков прокомментировал законопроект о штрафах за оскорбления чиновников
Песков: критика и оскорбления власти — это разные понятия
24 сентября 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, однако отметил, что критика и оскорбления являются разными понятиями. Так он прокомментировал одобренный кабмином законопроект о сроках и штрафах за оскорбления чиновников.
Напомним, в России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.

«Критика и оскорбления — это разные понятия. Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям», — цитирует «Газета.Ru» Пескова.

При этом он подчеркнул, что власть состоит из госслужащих.

Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. В настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

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Стало известно об угрозах со стороны США Турции
США контролируют банковские операции Турции с РФ
24 сентября 2024, 13:35

Фото: istockphoto/naumoid

США особо контролируют банковские операции Турции с российской стороной с середины текущего месяца. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — говорится в публикации.
Собеседник агентства заметил, что подобное положение вещей наблюдалось с января 2023 года, но сейчас ситуация носит «жесточайший характер». Речь идет о запросах источников переводов.

«…Пока решения (сложившейся ситуации с получением переводов — прим. ред.) нет», — резюмировал источник.
Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать рассмотрение гаагским арбитражем дела против России.

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#сша
#турция
#банки
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