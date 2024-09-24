Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Джо Байден выступил в штаб-квартире ООН с последним обращением в качестве президента США, передает РИА Новости.
Визит нынешнего главы Соединенных Штатов выпал на проходящую 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи Байден отметил, что в первый раз его выбрали в сенат в 1972 году.
После чего американский лидер решил пошутить, что он выглядит на 40 лет. Байден, которому 81 год, является старейшим президентом в истории Америки. Глава государства завершил свое выступление фразой о том, что после его ухода, США не прекратят поддерживать Украину.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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После чего американский лидер решил пошутить, что он выглядит на 40 лет. Байден, которому 81 год, является старейшим президентом в истории Америки. Глава государства завершил свое выступление фразой о том, что после его ухода, США не прекратят поддерживать Украину.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Екатерина Коршунова