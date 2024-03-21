В отношении основателя проекта Gulagu.net возбудили дело.

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Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, сообщает пресс-служба Мещанского районного суда Москвы.
Ранее Осечкин* был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов. Он неоднократно допускал высказывания, дискредитирующие ВС РФ, кроме того, на своем канале он опубликовал заведомо ложные сведения о спецоперации, проводимой на территории Украины.
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*признан в РФ иностранным агентом
Анастасия Хохлова