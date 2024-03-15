В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования

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В Подмосковье мужчина залил в ящик для голосования краску. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует Мособлизбирком.
15 марта в 13:00 на избирательном участке №1426 Белинский Е.И. получил бюллетень, опустил его в ящик, после чего начал выливать в прорезь синюю краску. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов г.о. Лыткарино.
Как утверждает Белинский, ему позвонили незнакомцы и заявили, что на его имя оформлены банковские кредиты. Чтобы списать долги, необходимо залить краску в прорезь ящика для голосования на избирательном участке.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
По факту инцидента избирательная комиссия составила акт. На основании решения УИК №1426 стационарный ящик, в который залили краску, опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервный ящик для голосования.
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Как утверждает Белинский, ему позвонили незнакомцы и заявили, что на его имя оформлены банковские кредиты. Чтобы списать долги, необходимо залить краску в прорезь ящика для голосования на избирательном участке.
По факту инцидента избирательная комиссия составила акт. На основании решения УИК №1426 стационарный ящик, в который залили краску, опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервный ящик для голосования.
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Алина Юрчак