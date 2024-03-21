Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

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Российские военные установили контроль над населенным пунктом Тоненькое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, село находится в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие в середине февраля.
Ранее также сообщалось о значительных успехах ВС РФ на Запорожском направление. Российской армии удалось продвинуться к центральной части Работино и зачистить часть поселка от противника.
Прежде сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского боевика «Гестапо».
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Ранее также сообщалось о значительных успехах ВС РФ на Запорожском направление. Российской армии удалось продвинуться к центральной части Работино и зачистить часть поселка от противника.
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Анастасия Хохлова