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Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой

МО: группировка войск «Центр» взяла под контроль село Тоненькое в ДНР
21 марта 2024, 13:31
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Тоненькое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, село находится в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие в середине февраля.

Ранее также сообщалось о значительных успехах ВС РФ на Запорожском направление. Российской армии удалось продвинуться к центральной части Работино и зачистить часть поселка от противника.


Прежде сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского боевика «Гестапо».

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ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
Поддубный: ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ, обстреливавших Белгород
21 марта 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские военные ударом «Ланцета» ликвидировали расчёт и машину БМ-21, причастные к обстрелам мирного населения Белгородской области. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный и опубликовал соответствующее видео.
«Ублюдки, которые причастны к обстрелу Белгорода уничтожены. Расчет и машина БМ-21 сожжена ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Так же произошла детонация боекомплекта», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российская группировка прикрытия государственной границы продолжают работать для выявления «террористов армии детоубийц и трусов», бьют ракетами по мирному населению приграничных территорий России.

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#всу
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Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 163 дрона ВСУ и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire за сутки
21 марта 2024, 13:55

Фото: iStock/PavelRodimov

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата и 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно официальному заявлению, с начала спецоперации были уничтожены 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
МО РФ: ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ
21 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/PavelRodimov

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для атак были использованы ракеты «Кинжал».

О взрывах в Киеве прежде сообщил мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что несколько предприятий получили повреждения.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС Установили контроль над населенным пунктом Тоненькое ДНР, вынудив противника оставить позиции.

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Депутат Рады Разумков: Закон о мобилизации похож на диверсию против Украины
21 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».
«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», – заявил парламентарий.

Разумков считает, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и сделал так, что даже те украинцы, которые не сторонились мобилизации, теперь вынуждены скрываться от нее.

Ранее о необходимости мобилизовать еще не менее 500 тысяч граждан Украины заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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#украина
#мобилизация
#верховная рада
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Жителям приграничного Грайворона порекомендовали уехать из города
21 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Глава приграничного городского округа Грайворон Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из города по причине регулярных обстрелов ВСУ. Об этом он написал 21 марта в своем телеграм-канале.
Бондарев полагает, что людям безопаснее было бы направиться в Ярославскую область. Он просит местных жителей не подвергать себя и своих родных опасности.

«Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — обратился к землякам Геннадий Бондарев.
Глава города отметил, что власти стараются доставлять жителям продукты питания и гуманитарную помощь, но все зависит от оперативной обстановки, иной раз во время обстрелов невозможно доставить помощь до людей.

Грайворон подвергается атакам ВСУ практически ежедневно. По сводкам Минобороны РФ, в ходе последнего обстрела 20 марта двое человек погибло.

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#белгородская область
#всу
#вс рф
#сво
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Когда Украина начнет бить ракетами по отдаленным территориям РФ: мнение военкора
Военкор Живов: У ВСУ нет ракет, которые могут долетать до отдалённых регионов РФ
21 марта 2024, 12:32

Фото: iStock/3DSculptor

ВСУ не имеют ракет, которые способны долететь до отдалённых регионов России.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.


«Украинские военные имеют возможность дотянуться до Белгорода из РСЗО Vampire, которая является аналогом российской РСЗО «Град». Расстояние на максимальной дальности позволяет наносить удары по Белгородской области. ВСУ для атак на Белгород также используют «Точку-У», ракеты «Ольха», то есть ракеты малой дальности, которые могут пролететь до 100 км», — пояснил Живов.

При этом он подчеркнул, что до других регионов России украинская сторона может дотянуться только беспилотниками, так как у ВСУ нет таких ракет, которыми можно было бы бить по отдаленным от границы российским территориям.

Однако Живов отметил, что Украина имеет небольшое число иностранных ракет типа SCALP или ATACMS. Но пока их применение не было замечено вне зоны СВО и Крыма. Эксперт предположил, что ВСУ не используют иностранные ракеты для ударов по территории России из-за рисков неконтролируемого развития конфликта.

«Я не думаю, что они (ВСУ - ред.) в обозримом будущем начнут их (иностранные ракеты - ред.) использовать для ударов по территориям России, а будут обходиться применением дальнобойных беспилотников, которые могут летать более чем на 1000 км», — заключил военный эксперт.

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Франц Клинцевич допустил ранение главкома ВСУ Сырского
21 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший сенатор Франц Клинцевич заметил, что главком ВСУ Александр Сырский пропал из медийного поля, от него нет сообщений уже несколько дней. Таким мнением он поделился в эфире канала «Соловьев Live»
Клинцевич рассказал, что Сырский пропал после провальных попыток украинских ДРГ попасть в Белгородскую и Курскую области России. Тогда силами Минобороны РФ диверсанты и техника были уничтожены.

Сенатор не исключает, что главком ВСУ Александр Сырский мог получить ранение в ходе проводимых мероприятий ДРГ.

Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Запад» уничтожила пункты временной дислокации украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области.

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#всу
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Стало известно, почему ВС РФ ждали 44 дня до нанесения ударов по Киеву
Военкор Живов объяснил перерыв в 44 дня в ракетных ударах ВС РФ по Киеву
21 марта 2024, 12:13

Фото: iStock/javarman3

Логику ВКС РФ понять не просто, а всё что касается выбора целей для ракетного удара и их поражения является секретной информацией.
Об этом специально для «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.

Напомним, рано утром 21 марта российская авиация нанесла первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Пауза могла быть связана про прошедшими выборами президента России. ВКС структура закрытая, секретная и однозначно понять её логику невозможно. Для ракетного удара выбираются более «жирные» цели: места скопления наёмников, техники, подтверждённые места хранения или производства вооружения», — рассказал военный эксперт.

Он также добавил, что под российские удары попадают радиолокационные станции или установки ПВО типа ЗРК Patriot. Эти цели согласовываются, подтверждаются и наносятся удары на поражение, заключил Живов в беседе с «Радио 1».

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#вкс
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#сво
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Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией
В зоне СВО засняли российскую «матку» беспилотников «Пчелка»
21 марта 2024, 11:57

Фото: istockphoto/vadimrysev

В зоне СВО заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против ВСУ.
Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.

Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам ВСУ.

Также стоит отметить, что противник иногда использует коптер «Баба Яга» для подобных целей, оснащая его дронами-камикадзе вместо боеприпасов.

Информация о характеристиках «Пчелки» ограничена, но известно, что она оснащена двигателем внутреннего сгорания. Дополнительные технические детали не разглашаются.

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