В водоёме Луховиц заметили удивительного водяного палочника

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
При обследовании одного из водоёмов городского округа Луховицы выявили сразу несколько видов редких представителей водной фауны. Среди них – ранатра палочковидная, внесённая в мониторинговый список уязвимых видов, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранатра палочковидная или палочник водяной на самом деле – водяной клоп, близкий родственник водомерки. Насекомое получило название из-за сходства с другим членистоногим – палочником. У ранатры длинные лапки, вытянутое тело и длинная дыхательная трубку на конце туловища. Она позволяет дышать, оставаясь под водой», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что палочник водяной – самый большой клоп в Европе, он может достигать 4 см в длину. По словам энтомологов, этот ненасытный хищник поедает водяных насекомых, а иногда головастиков и мальков рыб.
«Если вы заметили это удивительное насекомое в водоёме, не трогайте его. Лучше сфотографируйте и пришлите информацию о нём нам», – попросил Фирсов.Он добавил, что ранатра палочковидная – важное звено в пищевой цепи водоёмов. Она поддерживает популяции стрекоз, комаров, лягушек и других водных обитателей.
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Лора Луганская