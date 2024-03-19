В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад «Мособлгаза»

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Семьдесят аварийных бригад «Мособлгаза» обеспечат надежное газоснабжение Подмосковья в период паводка. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
С началом периода паводков спецслужбы были переведены на усиленный режим работы.
Стоит отметить, что если в жилое помещение необходимо в первую очередь отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на спусках к газовым приборам.
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«В регионе был проведен необходимый комплекс работ: определен перечень объектов, требующих повышенного внимания с учетом опыта предыдущих лет, выполнены дополнительные обходы участков газопроводов и технические осмотры пунктов редуцирования газа, расположенных в зонах возможного подтопления. Специалисты диспетчерской службы обеспечивают постоянный мониторинг и телеметрический контроль состояния объектов газораспределительной системы. На круглосуточном дежурстве находятся 70 аварийных бригад», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева