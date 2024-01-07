В Палестине сообщили о самой массовой гибели жителей сектора Газа за всю историю

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Советник главы Палестины заявил, что Израиль намерен довести до конца свой конфликт с палестинцами. Он убеждён, что израильские власти преследуют одну главную цель, которая заключается в сломе воли палестинского народа и стремлении заставить его принять диктат Израиля.
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