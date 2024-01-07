ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама

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В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было объявлено об уничтожении командира подразделения ХАМАС в Нусейрате и его заместителя.
Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали территорию Израиля, обстреляв ее ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске военной операции в Газе.
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Артем Кузьмин