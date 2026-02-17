Реабилитолог рассказал, как правильно сочетать различную физическую активность

17 февраля 2026, 16:54

Реабилитолог Ачкасов: Йога и коньки не являются полноценными тренировками

Фото: iStock/fizkes

Занятия спортом должны быть разнообразными, сбалансированными и регулярными, только в этом случае они принесут максимальный эффект. Об этом рассказал заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.





По его словам, любая двигательная активность полезна, однако лучше выбирать такие занятия, которые симметрично развивают все группы мышц, в том числе кардио-тренировки и на выносливость, например футбол, катание на лыжах, плавание или скандинавскую ходьбу.



Он уточнил, что катание на коньках на обычном катке является активным отдыхом, а не полноценной тренировкой. Йога же, по его словам, помогает натренировать гибкость и координацию, но не способна заменить полноценные тренировки.





«Все это как один из видов — пожалуйста. Движение — всегда здорово. Можно дополнительно это использовать. Но вообще надо совмещать разные виды двигательной активности. Тогда эффект будет самый правильный и сбалансированный. Бегать так, чтобы руки включались. Руками заниматься больше, чтобы включались ноги и спина», — отметил Ачкасов в разговоре с Общественной Службой Новостей.