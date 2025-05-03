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В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»

Фото: iStock/saiko3p

Фото: iStock/saiko3p

В столице Франции в Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора шествия Дмитрия де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая», — рассказал источник агентства.

Как стало известно, шествие пройдет между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез. На последнем похоронено множество участников сопротивления нацисткой Германии. Де Кошко отметил, что погибшие сильно повлияли на итоговую победу, а в особенности на роль Франции в качестве победоносной силы. Организатор приглашает всех желающих поучаствовать в акции и принести на нее портрет участника войны.

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Скандалы Михаила Прохорова с проституцией и теневыми деньгами. На чем бизнесмен заработал миллиарды и куда пропал сейчас?
03 мая 2025, 18:26

Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Известная фигура в российском бизнесе и политике Михаил Прохоров сегодня отмечает свое 60-летие. Его имя связывают с крупными инвестициями, благотворительностью и участием в политической жизни страны. О карьере и личной жизни миллиардера читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Михаил Прохоров появился на свет 3 мая 1965 года в интеллигентной московской семье. Его отец, Дмитрий Ионович, занимал должность начальника Управления международных связей в Госкомспорте СССР, а мать, Тамара Михайловна Кумаритова, работала на кафедре полимеров в Московском институте химического машиностроения. Мальчик стал вторым ребенком в семье после старшей сестры Ирины.

Семья жила в достатке, и у детей было всё самое лучшее. Михаил успешно завершил обучение в специализированной английской школе №21, где получил золотую медаль. После этого он стал студентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и окончил его в 1989 году с красным дипломом.

Карьера


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Свой предпринимательский путь Прохоров начал с организации продажи вареных джинсов в студенческие годы. После получения диплома в 1989 году будущий кандидат в президенты стал начальником департамента в правлении Международного банка экономического сотрудничества.

Впоследствии он основывает компанию «ОНЭКСИМ» и становится её главой. Затем он занимает пост президента-председателя правления банка с одноимённым названием. В период с 2001 по 2008 год он также руководит горно-металлургической компанией «Норильский никель», владея значительной частью её акций.

В списке российских миллиардеров журнала «Форбс» за 2009 год Прохоров был поставлен на первое место с состоянием в $9,5 млрд. При этом около двух лет назад у него было на $13 млрд больше. Такова была цена для Прохорова проявлений мирового финансового кризиса. Впрочем, затем капитал олигарха снова стал с каждым годом неуклонно расти, пострадав только в середине «десятых» годов. В 2021 году состояние Прохорова оценивалось в $11,4 млрд.

По данным на конец 2010 года, Прохоров имел большие или контрольные пакеты акций в компаниях «Русский алюминий», «Полюс Золото», «Интергео», «Квадра», «Согласие», «Ренессанс Капитал», участвовал в ряде инновационных проектов. Одним из которых была разработка в сфере российского автомобилестроения — «Ё-мобиль».

На чем заработал миллиарды?


Михаил Прохоров выстаивал бизнес в сложное для России время. Масштабная приватизация сыграла на руку предпринимателю. Ему удалось скупить бумаги ряда госпредприятий за треть себестоимости, а когда рынок выровнялся, удачно продать.

В скором времени предприниматель стал известен как крупный инвестор. Он вложил средства в медиапроекты «Живи!» и РБК, в девелоперскую компанию, в страховую компанию и в несколько банков. Принимая во внимание любовь бизнесмена к баскетболу, он приобрёл команду Brooklyn Nets и на протяжении десяти лет владел ею. Примечательно, что продажа клуба принесла Прохорову доход в размере двух миллиардов долларов.

Траты по доходам


Елена Мясникова, Михаил Прохоров и Александр Винокуров (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

Михаил Прохоров еще в нулевых стал одним из самых состоятельных предпринимателей страны. Средства расходовал не только на развитие своего дела, но и на «качественный» досуг. В начале 2007 года в Куршевеле разразился скандал, который стал достоянием мировой общественности. Тогда Прохорова задержала полиция Франции в подозрении в организации сети проституции и связях с несовершеннолетними.

Выяснилось, что на своей загородной резиденции олигарх проводил время в окружении друзей и многочисленных молодых особ. В ответ на вопрос французского комиссара Прохоров заявил, что предпочитает общество умных, привлекательных и юных спутниц. Через два с половиной года после этого инцидента уголовное дело в отношении Прохорова было прекращено за отсутствием состава преступления. Тогда в народе начались разговоры, что бизнесмен просто откупился от правоохранителей Франции, но доказательств слухам так и не нашлось.

Кроме девушек помоложе, Прохоров испытывал страсть к дорогим покупкам. В числе его небедного имущества числилась 96-метровая яхта «Палладиум» и такая же по размеру яхта «Солемар». Также он был владельцем самолётов «Гольфстрим» и «Фалькон».

Политика


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В 2011 году в жизнь Прохорова пришла политика. До этого он старался не привлекать к себе внимания, но в 2011 году присоединился к партии «Правое дело» и сразу же занял пост её лидера, хотя и ненадолго.

Через год он решил баллотироваться на пост президента, но получил поддержку лишь 7,98% избирателей. Он делал ставку на сближение с Европой и взаимодействие с государствами, которые придерживаются демократических принципов. В то же время он предлагал ограничить возможность занимать пост президента или губернатора двумя сроками за всю жизнь и обещал искоренить коррупцию.

В программе кандидата в президенты также уделялось внимание частной собственности, включая возможность вывода государства из числа владельцев телеканалов и средств массовой информации.

В тот период он основал партию «Гражданская платформа» и занял в ней две ключевые позиции. Но уже через год один из этих постов заняла его сестра, а ещё через два года Прохоров покинул партию.

В преддверии президентских выборов активно распространялись слухи о том, что Прохоров был проектом Кремля. Однако некоторые специалисты считают, что участие в выборах в то время позволяло бизнесмену вывести в тень значительные денежные средства.

Где сейчас Прохоров?


В 2012 году миллиардер начал избавляться от российских активов. Уже к 2017 Россия перестала быть для него площадкой для инвестиций, фокус переместился в сторону США. В 2023 году Прохоров передал своё последнее детище — «Ренессанс Кредит» — в собственность Банка России. По мнению экспертов, именно этот шаг спас бизнесмена от европейских санкций.

Сейчас трудно точно определить место жительства Михаила Прохорова. В одном из своих интервью он признался, что питает особую привязанность к Нью-Йорку, но считает Москву своим домом.

Однако есть сведения, что большую часть времени он проводит не в Москве, а в других странах, таких как Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты и Швейцария.

Также известно, что в апреле 2022 года Михаил Прохоров посетил Тель-Авив и официально получил гражданство Израиля.

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Роспотребнадзор оценил ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
03 мая 2025, 18:08

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, сказано на сайте ведомства. Специалисты исключили угрозу эпидемии.
«Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.
Уточняется, что контроль осуществляется постоянно, специалисты оперативно отслеживают ситуацию в режиме реального времени. Это минимизирует риски осложнения эпидемической обстановки.

«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль…» — резюмировали в ведомстве.
Два случая сибирской язвы зафиксировали в тайской провинции Мухдахан при забое больного скота с последующим употреблением зараженного мяса в пищу.

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Проклов день 4 мая: почему нельзя рассказывать сны и пить отвары из трав, народные приметы
03 мая 2025, 17:35

Фото: iStock/Aardvark Studios

В народном календаре 4 мая отмечается Проклов день или день Прокла Земледельца. Наши предки считали этот день особенно благоприятным для работ на полях. Православные христиане почитают память священномученика Ианнуария, а также мучеников Прокула, Соссия, Фавста и диаконов Дисидерия, Евтихия и Акутиона. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/sedmak

Священномученик Ианнуарий и его сподвижники, мученики Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий и Акутион, погибли за свою веру в Христа около 305 года при императоре Диоклитиане.

Ианнуария арестовали и привели на суд к военачальнику Тимофею. За то, что Ианнуарий не отказался от христианства, его бросили в горячую печь. Но он остался невредим. Тогда Тимофея разозлило это чудо, и он приказал растянуть Ианнуария и бить его железными прутьями, пока не обнажились кости.

Рядом были два друга Ианнуария – диакон Фавст и чтец Дисидерий. Они плакали, глядя на его страдания. Язычники поняли, что они тоже христиане, и бросили всех троих в тюрьму в городе Путеола. Там уже сидели два других христианина – диаконы Сессий и Прокул, а также два обычных человека – Евтихий и Акутион.

На следующее утро всех мучеников вывели на арену, чтобы их растерзали дикие звери. Но звери не тронули их. Тимофей разозлился и сказал, что чудеса происходят из-за колдовства христиан. Внезапно он ослеп и стал просить о помощи. Ианнуарий помолился за него, и Тимофей снова прозрел. Но Тимофей не перестал злиться и приказал отрубить всем мученикам головы за городом.

Христиане из разных городов забрали тела мучеников, чтобы похоронить их. Каждый город взял себе одного, чтобы иметь своего заступника перед Богом. Жители Неаполя забрали тело Ианнуария. Вместе с телом они собрали его запекшуюся кровь. Когда эту кровь поставили рядом с телом Ианнуария в церкви Неаполя, она снова стала горячей, как свежая.

От мощей Ианнуария происходило много чудес. Например, когда Везувий начал извергаться, лава остановилась, не дойдя до города. А благочестивая женщина приложила икону Ианнуария к умершему сыну, и он ожил.

Священномученик Ианнуарий и его сподвижники почитаются как пример стойкости и верности христианской вере. Житие этих святых служит напоминанием о том, что вера в Бога может требовать жертв, но она также даёт силы и утешение в трудные времена.

Приметы дня


Фото: iStock/sedmak

  • Соловей запел в голом лесу — к неурожаю плодов.
  • Первый гром в Проклов день — к богатому урожаю хлеба.
  • Если к началу мая хорошо подрос щавель, то зимой не будет сильных морозов.
  • Весной муравей чистый и сытый — к богатому урожаю пшеницы.

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Что можно делать 4 мая


Фото: iStock/sedmak

На Прокла Земледельца наши предки начинали активно заниматься сельскохозяйственными работами. Готовили почву к посеву, а также сажали зерновые культуры и корнеплоды.

В народном календаре день памяти святого Прокла считается подходящим для поиска потерянных вещей и людей. Согласно поверьям, если обратиться за помощью к святому, поможет в поисках.

С давних пор Проклов день было принято отмечать шумным застольем. Считалось, что нечистая сила не терпит шума и покидает жилище.

Что нельзя делать в этот день


В день Прокла не рекомендуется употреблять травяные напитки, такие как отвары, настои и чаи. Существует поверье, что в этот день злые духи могут испортить травы, чтобы навредить людям.

О плохих снах в ночь на 4 мая принято молчать. У рассказавшего события сновидений они непременно сбудутся.

Не стоит оставлять открытую входную дверь. Существует поверье, что в день памяти Прокла через эту дверь могут проникнуть в жилище различные проблемы и несчастья.

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Не только «Нимфоманка»: Топ-10 лучших эротических фильмов всех времен
03 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Motortion

Искусство физической любви является самым завораживающим интимным процессом, который можно увидеть на большом экране. Продуманные до мельчайших деталей сцены интимной близости передают сложные эмоции и настоящие отношения героев. Ими восхищаются, о них говорят.
Десять лучших эротических фильмов предлагает Life.ru.

«Плохая девочка» (Bad girl)


В начале 2025 года в российском прокате вышел эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм рассказывает об успешной деловой женщине, которая много лет замужем, однако при этом не получает удовольствия от супруга. В результате, главная героиня заводит роман с молодым стажером из ее компании.

Фото: кадр из фильма «Плохая девочка»

В этой картине присутствуют откровенные сцены с участием 57-летней Кидман.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 5,9 из 10.

«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut)


Австралийская и американская актриса Николь Кидман ранее снималась в эротическом кино. 25 лет назад на экраны с ее участием вышла картина «С широко закрытыми глазами», которая в дальнейшем стала культовой.

В основу сценария фильма легло произведение Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это помогло им без проблем сняться в горячих сценах. Однако практически сразу после выхода этой картины актеры разошлись.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.

«Эммануэль» (Emmanuelle)


Экранизация романа Эммануэль Арсан «Эммануэль», снятая режиссёром Жюстом Жакеном, вышла на экраны в период сексуальной революции и положила начало процветанию эротического жанра.

Эта история о молодой француженке Эммануэль, которая вынуждена жить вместе с супругом Жаном в Бангкоке. В этом городе ей скучно жить, чтобы разнообразить унылые будни, она начинает похождения по Юго-Восточной Азии. Удивительно, но в этом ее поддерживает муж.

Фото: кадр из фильма «Эммануэль»

Ярлык «Эммануэль» сопровождал актрису Сильвию Кристель до конца ее карьеры. Она также сыграла в нескольких продолжениях эротической ленты.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,6 из 10.

«Горькая луна» (Bitter Moon)


«Горькая луна» Романа Полански с Хью Грантом и Эмманюэль Сенье рассказывает о том, как супружеская пара, Найджел и Фиона, отправляется в круиз по Средиземному морю, чтобы укрепить свой брак. Там они знакомятся с необычной парой — частично парализованным мужчиной Оскаром и его молодой супругой Мими. Новые знакомые не только делятся подробностями о своей сексуальной жизни, но и пытаются вовлечь Найджела и Фиону в эту игру.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,8 из 10.

«50 оттенков серого» (Fifty Shades of Grey)


Трилогия «50 оттенков серого», снятая по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс, считается современной классикой эротического жанра. Книга Джеймс была распродана тиражом в 100 млн экземпляров по всему миру и переведена более чем на 50 языков.

Примечательно, что экранизация не получила восторженных отзывов. Однако актёры после выхода первого фильма проснулись знаменитыми. История студентки, которая влюбляется в миллиардера, любящего БДСМ, покорила много представительниц слабого пола.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 4,4 из 10.

«Матадор» (Matador)


Эротический триллер Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом повествует о том, как между двумя серийными убийцами вспыхивает страсть. Интрига заключается в том, что оба смотрят друг на друга как на потенциальную жертву.

Режиссер назвал «Матадор» самым абстрактным своим фильмом.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,9 из 10.

«Необратимость» (Irréversible)


Одним из самых провокационных и жестоких фильмов в мировом кинематографе является «Необратимость». Во время премьеры на Каннском кинофестивале 250 человек вышли из зала, а некоторые даже потеряли сознание.

Сюжет картины об изнасиловании идет в обратном хронологическом порядке, что делает ее еще более сложной и интересной. В феврале 2021 года, к 20-летию фильма, вышла новая версия, смонтированная в хронологическом порядке.

Главные роли в «Необратимости» сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.

«Турецкие наслаждения» (Turks fruit)


Фильм «Турецкие наслаждения» или «Турецкие сладости» снят по мотивам одноименного романа Яна Волкерса. По сюжету картины Эрик и Ольга знакомятся с целью секса, однако их эротическое приключение в машине перерастает в сильную любовь, которую они пронесут до конца своих дней.

Фото: кадр из фильма «Турецкие наслаждения»

В 1973 году «Турецкие наслаждения» были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,5 из 10.

«Нимфоманка» (Nymphomaniac)


Однажды утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, находит в переулке Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Забрав женщину домой, он задается вопросом, как же она дошла до такой жизни. Вскоре Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.

Примечательно, что в сценах секса снимались профессиональные порноактёры.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,1 из 10.

«Стыд» (Shame)


Фильм «Стыд» повествует о мужчине из Нью-Йорка, Брэндоне, который не способен контролировать свою интимную жизнь. Он — завсегдатай клубов и баров, который находится в постоянном поиске девушки на одну ночь. Остановить его может только сестра, погрязшая в собственных проблемах.

Эта роль сделала Майкла Фассбендера секс-символом зарубежного кино.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6 из 10.

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Лето без чипсов: россиян предупредили о дефиците Lay’s и Cheetos
PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов Lay's из-за маркировки
03 мая 2025, 12:29

Фото: iStock/Ana-O

Компания PepsiCo предупредила торговые сети о том, что в мае–июле не сможет гарантировать стабильные поставки снеков (чипсы Lay's и Cheetos, а также сухарики «Хрустим») из-за сложностей у поставщиков упаковки.
Соответствующее уведомление от компании получила торговая сеть «Лента», информацию подтвердил ее представитель. Предупреждение PepsiCo о технических сложностях подтвердил РБК источник еще в одной крупной торговой сети. Основной причиной трудностей, по его словам, стало снижение производительности линий.

Основные поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, наносящего коды маркировки. В период с февраля по апрель текущего года эффективность работы оборудования составила не более 75% от заявленной.

Примечательно, что компания PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запас снеков, покрывающий спрос как минимум на несколько месяцев продаж, еще в марте, связав это с подготовкой к запуску в РФ обязательной маркировки снеков.

По данным производителя, перебои могут коснуться таких позиций, как чипсы Lay's со вкусами краба, хамона и лобстера, чипсы Cheetos с крабом, сыром и кетчупом, сухарики «Хрустим» со вкусами сливочного лосося, телятины на гриле, чиабатты с моцареллой и песто.

По словам сопредседателя цифрового комитета АКОРТ Анны Орловой, в торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках. Она пояснила, что снеки, которые были произведены до 1 мая, могут продаваться без маркировки. Орлова напомнила, что чипсы имеют длительный срок годности — до 6 месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян.

«У нас сформирован достаточный запас продукции, что позволит избежать нехватки товаров на полках», — сообщил представитель «Ленты».

«Для обеспечения торговых точек продукцией мы увеличили запасы снеков», — подчеркнул собеседник РБК.

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также не ожидает сложностей с запасами чипсов.

Напомним, С 1 мая текущего года производители обязаны маркировать специальными кодами упаковки с чипсами, сухариками, гренками, кукурузными палочками, начос, готовым попкорном и хлебцами.

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