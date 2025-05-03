В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»

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В столице Франции в Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора шествия Дмитрия де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая», — рассказал источник агентства.
Как стало известно, шествие пройдет между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез. На последнем похоронено множество участников сопротивления нацисткой Германии. Де Кошко отметил, что погибшие сильно повлияли на итоговую победу, а в особенности на роль Франции в качестве победоносной силы. Организатор приглашает всех желающих поучаствовать в акции и принести на нее портрет участника войны.
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