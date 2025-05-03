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Приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию — кощунство и неуважение, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал он.Сегодня, 3 мая, глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что боевики ВСУ будут участвовать в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы наравне с британскими военнослужащими.
Кроме того, известно, что Владимир Зеленский отказался от предложенного Россией перемирия в Дни Победы. Российские власти уже отреагировали на слова главы киевского режима.
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Никита Кротов