Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не согласился на предложение Владимира Путина о перемирии на 9 мая. Ранее Путин объявил о прекращении боевых действий на три дня в знак празднования Дня Победы.
По данным украинских СМИ, Зеленского не устраивает трехдневное перемирие. Он настаивает на прекращении огня на 30 дней. При этом официальный Киев отказывается гарантировать возможность атаки Москвы во время парада 9 мая. Ранее Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в столице России.
Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы. Как было отмечено, Кремль готов на начало прямых переговоров, без предварительных условий.
По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы. Как было отмечено, Кремль готов на начало прямых переговоров, без предварительных условий.
По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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