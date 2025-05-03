Волонтеры Подмосковья участвуют в памятных мероприятиях в парке «Патриот»

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области
В памятных мероприятиях на территории парка «Патриот» участвуют волонтеры Московской области. В субботу, 3 мая, в парке прошла посадка геоглифа, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В акции поучаствовали свыше 500 человек. Речь идет об активистах Всероссийского общества охраны природы, участниках «Движения Первых» и волонтерах.
Кроме того, в парке запустили «Поезд Победы». Речь идет о первой в мире инсталляции с эффектом погружения, размещенной в поезде. Он насчитывает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному событию в годы ВОВ.
Также для жителей организуют экскурсии с 3 по 7 мая.
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«Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь. Сегодня более 150 волонтеров смогли не только почтить память погибших за Родину солдат, но и внести вклад в озеленение Московской области», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Геоглифом называется фигурный или геометрический узор, нанесенный на землю. Сегодня это надпись «80 Лет Победы» с изображением пятиконечной звезды, как символа Победы.
Кроме того, в парке запустили «Поезд Победы». Речь идет о первой в мире инсталляции с эффектом погружения, размещенной в поезде. Он насчитывает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному событию в годы ВОВ.
Также для жителей организуют экскурсии с 3 по 7 мая.
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Никита Кротов