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Волонтеры Подмосковья участвуют в памятных мероприятиях в парке «Патриот»

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

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В памятных мероприятиях на территории парка «Патриот» участвуют волонтеры Московской области. В субботу, 3 мая, в парке прошла посадка геоглифа, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В акции поучаствовали свыше 500 человек. Речь идет об активистах Всероссийского общества охраны природы, участниках «Движения Первых» и волонтерах.

«Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь. Сегодня более 150 волонтеров смогли не только почтить память погибших за Родину солдат, но и внести вклад в озеленение Московской области», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Геоглифом называется фигурный или геометрический узор, нанесенный на землю. Сегодня это надпись «80 Лет Победы» с изображением пятиконечной звезды, как символа Победы.

Кроме того, в парке запустили «Поезд Победы». Речь идет о первой в мире инсталляции с эффектом погружения, размещенной в поезде. Он насчитывает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному событию в годы ВОВ.

Также для жителей организуют экскурсии с 3 по 7 мая.

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#новости подмосковья
Россети: непогода в Подмосковье оказалась беспрецедентной по масштабам бедствия
03 мая 2025, 15:56

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор назвал погодную аномалию, которая произошла ночью 2 мая в Московской области, беспрецедентной по масштабам. По его словам, такого сочетания разрушительных природных факторов не происходило последние десятилетия.
Пятигор рассказал, что редкое сочетание отрицательных природных факторов послужило причиной масштабных разрушений. По его словам, ситуацию ухудшили порывы ветра до 15 м/с, из-за которых деревья ломались и падали за пределами охранных зон, повреждая ЛЭП и опоры. Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» подчеркнул, что даже ледяной дождь 2011 года не вызвал таких последствий, так как произошел зимой и не затронул лиственные деревья.

Аварийщики продолжают круглосуточно устранять последствия и до конца дня планируют восстановить работу всех сетей 10 кВт. 4 мая все восстановительные работы будут завершены, заключил Пятигор.

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#ледяной дождь
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Сделать городскую среду более уютной в Кашире помогает искусственный интеллект
03 мая 2025, 13:26

Фото: администрация г.о. Кашира

О пользе искусственного интеллекта для улучшения городской среды рассказали в администрации городского округа Кашира в Подмосковье.
Уточняется, что за состоянием дорог помогают следить камеры на автобусах и специальное программное обеспечение. Запись ведется в реальном времени. При помощи оборудования отслеживается заснеженность, опоры освещения, дорожные знаки, разметки, несанкционированная реклама, мусор на обочинах и площадках, и ямы.

«Например, оно (оборудование — прим.ред.) может не только увидеть яму, но и рассчитать её площадь. Этот проект реализован в Казани, и эксперты уже успели оценить его пользу и удобство», — сказано в релизе администрации.

Автобусы с камерами уже курсируют в городе и нескольких населенных пунктах, ежедневно отслеживая состояние дорог. Уже проанализированы ситуации на 42 улицах. Видеоотчет получат ответственные подрядные организации для проведения последующих ремонтных работ.

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#россия
#подмосковье
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#кашира
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Внештатный педиатр Подмосковья рассказала, как не пострадать от укуса клеща
Одинаева: избежать укуса клеща помогут закрытая одежда и отпугивающие средства
03 мая 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Dzurag

Укуса клеща помогут избежать закрытая одежда и отпугивающие средства, рассказала «Радио 1» внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
По ее словам, лучше носить белую одежду, которая поможет заметить насекомое, прячущееся в лесах, полях, садах, парках и прочих тенистых и влажных местах. На рукавах и штанинах желательно иметь плотные манжеты или резинки, добавила директор НИКИ детства.

Одинаева рассказала, что делать, если встреча с клещом все же произошла. Сначала надо удалить насекомое пинцетом, причем так, чтобы не повредить его и не допустить попадания содержимого его желудка в кровь. Затем следует помыть руки с мылом и продезинфицировать место укуса. Если на коже есть черная точка, необходимо обработать место йодом.

«Удаленного клеща поместите в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани. В ближайшее время обратитесь в медицинскую организацию», — добавила педиатр.

Кроме того, Одинаева порекомендовала каждые пару-тройку часов тщательно осматривать подмышки, пах, волосы и другие скрытые участки тела.

«Будьте внимательны к детям и домашним животным, так как они особенно уязвимы», — резюмировала Одинаева.
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#россия
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#клещи
#новости
#педиатр
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«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей за 15 лет аварии в Подмосковье
«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей аварии в Подмосковье
03 мая 2025, 08:36

Фото: iStock/LegART

В Московской области произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Ночью 2 мая из-за сильного снегопада множество деревьев повалилось на линии электропередач, в результате чего тысячи жителей Подмосковья остались без электричества.
По словам генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, устранить аварию в кратчайшие сроки было невозможно физически, первоначальный прогноз специалистов пришлось скорректировать. Стоит отметить, что энергетики не просто устраняют множественные обрывы линий электропередачи, но и одновременно строят новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях, в том числе в труднодоступных местах — на болотах и в лесах.

В ликвидации последствий аварии принимают участие около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.

Пятигор рассказал, что из-за резкого снегопада сильнее всего пострадали Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. В данных округах продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Аварийщики восстановят электроснабжение в Подмосковье до конца дня 3 мая.

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#россети
#аварии
#электричество
#подмосковье
#клин
#солнечногорск
#лэп
#прогноз
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#россети московский регион
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Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек
02 мая 2025, 18:26

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил последнюю информацию о движении пригородных поездов.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на Белорусском направлении задержали восемь составов до двух часов, два поезда отменили и еще два отменили частично. Причиной стало затрудненное движение и отсутствие питания на фидерах. Сейчас неисправность устранили, задержки сокращаются.

На Рижском направлении задержали восемь составов до трех часов, четыре поезда частично отменили по причине отсутствия питания на всех фидерах. В настоящее время ситуация улучшается, движение вводят в график.

На Савеловском направлении задержали 24 поезда до двух часов, один поезд отменили по причине деревьев на пути, движение восстановили.

На Ярославском направлении задержали 13 поездов до двух часов, два поезда отменили по причине падения деревьев на пути. До полного восстановления остался один участок.

Ленинградское направление работает штатно. Всего задержали 60 составов по Белорусскому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям. Всего заказали 11 автобусов для вывоза 511 пассажиров. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево работают штатно.

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