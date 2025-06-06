В Париже отпраздновали День русского языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали День русского языка
Фото: iStock/macky_ch

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали День русского языка. Об этом пишет РИА Новости.



Отмечается, что на праздновании присутствовали дипломаты и деятели культуры.

Постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что роль русского языка велика в развитии научных, культурных и образовательных обменов, а также в контактах между людьми.

Празднование Дня русского языка на площадке ЮНЕСКО наглядно демонстрирует международное признание и уважение к государственному языку России, созданной на его основе великой культуре и русскоязычным людям.

Также Аляутдинов добавил, что совместно с партнёрами ведётся работа по завершению процедур, связанных с созданием Международной организации по русскому языку. Она была учреждена по инициативе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В заключение представитель РФ в ЮНЕСКО отметил, что сейчас в мире на русском языке разговаривают свыше 250 миллионов человек.
Анастасия Чинкова

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