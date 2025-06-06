06 июня 2025, 21:54

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали День русского языка

Фото: iStock/macky_ch

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отпраздновали День русского языка. Об этом пишет РИА Новости.





Отмечается, что на праздновании присутствовали дипломаты и деятели культуры.



Постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что роль русского языка велика в развитии научных, культурных и образовательных обменов, а также в контактах между людьми.



Празднование Дня русского языка на площадке ЮНЕСКО наглядно демонстрирует международное признание и уважение к государственному языку России, созданной на его основе великой культуре и русскоязычным людям.



Также Аляутдинов добавил, что совместно с партнёрами ведётся работа по завершению процедур, связанных с созданием Международной организации по русскому языку. Она была учреждена по инициативе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



В заключение представитель РФ в ЮНЕСКО отметил, что сейчас в мире на русском языке разговаривают свыше 250 миллионов человек.