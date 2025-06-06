Подмосковные школьники отметили День русского языка игрой по стихам Пушкина
В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» прошла литературная игра по сказкам Александра Пушкина «Русское слово». Она была посвящена Дню русского языка, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Мероприятие состоялось в рамках смены «Юные патриоты Подмосковья». Игру организовали в формате викторины. Участники проверили своё знание творчества великого русского поэта. Они отвечали на вопросы о героях и сюжетах произведений Пушкина, цитировали известные строки и знакомились с фактами из жизни поэта. Юные чтецы выступили с отрывками из любимых пушкинских произведений», – рассказали в ведомстве.В Минобразования напомнил, что смена «Юные патриоты Подмосковья» продлится до 7 июня. В ней участвуют 685 школьников и 29 педагогов из разных муниципалитетов. Для них организована образовательная и культурная программа.