Активисты добились отмены показа фильма с Ургантом на кинофестивале в Гатчине

06 июня 2025, 20:46

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом не покажут на кинофестивале в Гатчине

Иван Ургант (Кадр из трейлера к фильму «Во сне ты горько плакал»)

Показ фильма, главную роль в котором сыграл Иван Ургант, на кинофестивале в Гатчине отменили по просьбе активистов. Об этом сообщает РИА Новости.