Активисты добились отмены показа фильма с Ургантом на кинофестивале в Гатчине
Показ фильма, главную роль в котором сыграл Иван Ургант, на кинофестивале в Гатчине отменили по просьбе активистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Минкульта России Ольге Любимовой с просьбой отменить показ фильма «Во сне ты горько плакал» режиссёра Николая Солодникова на фестивале «Литература и кино».
Причиной требования таких мер стала антироссийская позиция как самого режиссёра, так и актёров. Также активисты указали на связь Солодникова с иноагентами. Речь идёт о его супруге, журналистке Екатерине Гордеевой*, признанной иноагентом в 2022 году, а также о Юрии Дуде*, которому он давал интервью.
В результате картина действительно пропала из списка на сайте мероприятия. Кинофестиваль пройдёт с 17 по 21 июня в Ленинградской области.
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