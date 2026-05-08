На акции «Лучи Победы» у «Рубежа обороны» в Протвине зажгли более 200 огней
Сотни жителей городского округа Серпухов приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Лучи Победы». На мемориале «Рубеж обороны» в городе Протвино вечером зажгли около 200 огней.
Жители пришли с детьми, со старыми фронтовыми фотографиями в руках. У мемориального комплекса почтили память воинов, отдавших жизнь за Победу в Великой Отечественной войне.
Художественный руководитель Дома культуры «Протон» Феликс Яппаров, который вёл программу вечера, рассказал, почему акция традиционно проходит именно здесь.
«Это место особо священно. В 1941 году врага остановили именно на этом рубеже. Каждая пядь земли полита кровью наших солдат, рядом – братские могилы», – отметил Яппаров.Собравшиеся почтили минутой молчания память советских людей, отдавших жизнь во имя Победы.