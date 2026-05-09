Во Франции избили мэра города на празднике в честь Дня Победы
Во французской коммуне Вазье на севере страны неизвестный мужчина напал на местного мэра Стива Банша. Об этом сообщила газета Voix du Nord.
Инцидент случился в конце церемонии по случаю Дня Победы после возложения цветов. Процессия направлялась с кладбища в мэрию, где должен был пройти официальный прием. По данным издания, глава администрации подошел к мужчине, который выразил желание поговорить с ним. Однако вместо диалога незнакомец внезапно нанес политику несколько ударов.
Экстренные службы прибыли на место происшествия спустя несколько минут. Злоумышленника оперативно задержали. Медики оказали Баншу первую помощь на месте, но из‑за тяжести полученных травм мэра пришлось госпитализировать.
Как выяснилось, у нападавшего был конфликт с местными властями. Ранее ему отказали в предоставлении социального жилья. После этого он пытался решить вопрос через заместителя мэра, но его обращения не принесли результата.
