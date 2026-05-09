Родственникам легендарного лётчика Терёхина передали «Золотую Звезду» Героя России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель главнокомандующего ВКС Владимир Кравченко передали «Золотую Звезду» Героя России родственникам легендарного лётчика Николая Терёхина.
Терёхин – ас времён Великой Отечественной войны. Он – один из двух советских пилотов, наряду с Алексеем Хлобыстовым, трижды совершивших воздушный таран.
При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, однако оба раза терялись документы. Лишь в марте 2026 года президент Владимир Путин присвоил майору Терёхину звание Героя России посмертно.
Заслуженную награду Воробьёв и Кравченко передали родственникам героя, которые проживают в Видном.
«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич, мы и отмечаем Победу 9 Мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой она была достигнута, каким героизмом отличались граждане нашей любимой страны, в каком возрасте они совершали свои подвиги. Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла героя. Я хотел бы также отметить внимательное и чуткое отношение нашего президента. Именно на основании его Указа мы сегодня можем участвовать в таком важном событии», – сказал Воробьёв.
Николай Терёхин ещё до начала войны успел поучаствовать в боях с японцами на Халхин-Голе, а с первых дней Великой Отечественной уже защищал небо от фашистских захватчиков.
В июле 1941 года под Могилёвом он совершил почти невозможное. Лётчик вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника, сбил из пулемёта вражеский «Юнкерс» и почти полностью израсходовал весь свой боезапас. Два других немецких бомбардировщика продолжали лететь к городу, и Терёхин решил идти на таран. Первую машину он ударил плоскостью, вторую – мотором. Его истребитель разрушился, лётчик получил ранения, но успел выпрыгнуть с парашютом.
За тот бой пилот получил орден Ленина, а знаменитый военкор и поэт Константин Симонов посвятил герою балладу «Секрет победы».
Теряя последнюю скорость,
Упав, как железный ком,
Таранил он третий «Юнкерс»
Разбитым своим ястребком.
Ударом его оглушило,
Огнём обожгло лицо,
Последним усильем воли
Выдернул он кольцо.
В госпитале Терёхин
Не пробыл и двух часов.
– Воздух аэродрома
Мне лучше всех докторов!
Уже через восемь дней, вновь сев за штурвал, лётчик повторил свой подвиг: оставшись без патронов, пошёл на таран и уничтожил бомбардировщик противника «Дорнье-17».
«Это беспримерный подвиг, который золотой нитью вписан в историю истребительной авиации России и Советского Союза. Полк под командованием майора Николая Васильевича Терёхина за время Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолёт, а лично он – 17. Теперь справедливость восторжествовала. В душе и сердце каждого воина Воздушно-космических сил всегда останется в памяти майор Терёхин, который показал всему прогрессивному человечеству силу характера, волю и мужество. Вечная ему память», – сказал Владимир Кравченко.
Николай Терёхин погиб в декабре 1942 года в возрасте 26 лет. Его самолёт был сбит и затонул в озере в Новгородской области. Похоронен лётчик в Сквере Героев на Валдае.
«Дедушки и бабушки рассказывали, что он был лётчиком, героически погиб в начале войны, но больше никаких подробностей. А теперь мы знаем, что он сделал, как погиб, где похоронен, что его имя носит улица. В планах – обязательно посетить могилу Николая Васильевича Терёхина», – поделилась двоюродная внучка героя Ольга Костенко.Она добавила, что о награде ей сообщили из Минобороны, так как сейчас Ольга является самым близким родственником героя. По словам Костенко, теперь Золотая Звезда станет главной реликвией семьи.