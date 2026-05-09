Родственникам легендарного лётчика Терёхина передали «Золотую Звезду» Героя России

09 мая 2026, 08:00

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель главнокомандующего ВКС Владимир Кравченко передали «Золотую Звезду» Героя России родственникам легендарного лётчика Николая Терёхина.





Терёхин – ас времён Великой Отечественной войны. Он – один из двух советских пилотов, наряду с Алексеем Хлобыстовым, трижды совершивших воздушный таран.



При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, однако оба раза терялись документы. Лишь в марте 2026 года президент Владимир Путин присвоил майору Терёхину звание Героя России посмертно.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Заслуженную награду Воробьёв и Кравченко передали родственникам героя, которые проживают в Видном.

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич, мы и отмечаем Победу 9 Мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой она была достигнута, каким героизмом отличались граждане нашей любимой страны, в каком возрасте они совершали свои подвиги. Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла героя. Я хотел бы также отметить внимательное и чуткое отношение нашего президента. Именно на основании его Указа мы сегодня можем участвовать в таком важном событии», – сказал Воробьёв.

В. Кравченко и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Это беспримерный подвиг, который золотой нитью вписан в историю истребительной авиации России и Советского Союза. Полк под командованием майора Николая Васильевича Терёхина за время Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолёт, а лично он – 17. Теперь справедливость восторжествовала. В душе и сердце каждого воина Воздушно-космических сил всегда останется в памяти майор Терёхин, который показал всему прогрессивному человечеству силу характера, волю и мужество. Вечная ему память», – сказал Владимир Кравченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Дедушки и бабушки рассказывали, что он был лётчиком, героически погиб в начале войны, но больше никаких подробностей. А теперь мы знаем, что он сделал, как погиб, где похоронен, что его имя носит улица. В планах – обязательно посетить могилу Николая Васильевича Терёхина», – поделилась двоюродная внучка героя Ольга Костенко.