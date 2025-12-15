В Париже закрылся Лувр из-за бессрочной забастовки сотрудников

15 декабря 2025, 12:55

Фото: iStock/Ruth Peterkin

Парижский Лувр не открылся в понедельник из-за забастовки работников музея. Более 400 сотрудников требуют улучшения условий труда и увеличения ресурсов, при этом точная дата возобновления работы пока неизвестна.