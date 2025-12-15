В Париже закрылся Лувр из-за бессрочной забастовки сотрудников
Парижский Лувр не открылся в понедельник из-за забастовки работников музея. Более 400 сотрудников требуют улучшения условий труда и увеличения ресурсов, при этом точная дата возобновления работы пока неизвестна.
Как сообщает Франс Пресс, сотрудники культурного учреждения объявили бессрочную забастовку с 15 декабря. Три французских профсоюза, включая ведущую «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), поддержали инициативу. Основные требования касаются улучшения условий работы и обеспечения необходимыми ресурсами.
В понедельник утром на входе в музей разместили информационное объявление: открытие отложено, а подробности о возможной дате возобновления работы будут сообщены дополнительно. В акции участвуют около 400 сотрудников.
