В Лувре из-за прорыва трубы пострадали древние экспонаты
В библиотеке французского Лувра прорвало трубу и затопило сотни древних египетских книг и документов. Об этом сообщает издание Figaro.
По данным музея, в результате утечки от 300 до 400 экземпляров оказались залиты водой. Среди пострадавших материалов — египтологические журналы и научная документация, активно используемая исследователями. Как уточнил заместитель генерального администратора Лувра Фрэнсис Стейнбок, издания относятся к периоду конца XIX — начала XX века.
Сотрудник музея заверил, что случившееся не привело к непоправимым последствиям. По его словам, после просушки книги направят к переплётчику, а затем вернут на полки библиотеки.
Утечка произошла 26 ноября в гидравлической сети, отвечающей за отопление и вентиляцию библиотечного помещения. Причиной стало ошибочное открытие клапана. Примечательно, что полная замена этой сети запланирована лишь на сентябрь 2026 года.
