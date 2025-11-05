Достижения.рф

Задержанный в Париже подозреваемый не знал, что грабит именно Лувр

Фото: iStock/walencienne

Во Франции задержали подозреваемого в ограблении Лувра, который на допросе заявил, что думал, будто проник в соседний музей, а не в знаменитый Лувр. Об этом пишет Le Parisien.



Задержанный также сообщил, что заказчиком преступления мог быть иностранец.

Кроме того, стало известно, что система видеонаблюдения музея защищалась крайне простым паролем – Louvre – и работала на давно списанном сервере Windows Server 2003.

В настоящее время по делу арестовали семерых человек, часть из которых ранее уже имела судимости за кражи.

Предварительный ущерб оценивается в €88 млн, однако из похищенных экспонатов пока нашли только корону французской императрицы.

Анастасия Чинкова

