Задержанный в Париже подозреваемый не знал, что грабит именно Лувр
Во Франции задержали подозреваемого в ограблении Лувра, который на допросе заявил, что думал, будто проник в соседний музей, а не в знаменитый Лувр. Об этом пишет Le Parisien.
Задержанный также сообщил, что заказчиком преступления мог быть иностранец.
Кроме того, стало известно, что система видеонаблюдения музея защищалась крайне простым паролем – Louvre – и работала на давно списанном сервере Windows Server 2003.
В настоящее время по делу арестовали семерых человек, часть из которых ранее уже имела судимости за кражи.
Предварительный ущерб оценивается в €88 млн, однако из похищенных экспонатов пока нашли только корону французской императрицы.
