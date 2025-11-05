Системы безопасности Лувра защищали пароли вроде «LOUVRE»
Основные системы безопасности Лувра оказались защищены крайне слабыми паролями, одним из которых стало слово LOUVRE. Об этом сообщает издание Libération со ссылкой на конфиденциальные документы.
По информации газеты, для доступа к серверу видеонаблюдения музея достаточно было ввести LOUVRE, а для входа в программу, разработанную компанией Thales, — пароль THALES. Кроме того, выяснилось, что вся система безопасности работала на программном обеспечении, выпущенном еще в 2003 году. Эксперты полагают, что именно уязвимость устаревших систем могла сыграть ключевую роль в недавнем ограблении музея.
Нападение произошло утром 19 октября: злоумышленники разбили окна, ворвались в здание и за семь минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, выставленные в галерее Аполлона.
Среди украденного — тиары, ожерелья и броши французских королев и императриц. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых, а позже — еще пятерых предполагаемых участников ограбления.
