Системы безопасности Лувра защищали пароли вроде «LOUVRE»

05 ноября 2025, 12:08

Фото: iStock/EoNaYa

Основные системы безопасности Лувра оказались защищены крайне слабыми паролями, одним из которых стало слово LOUVRE. Об этом сообщает издание Libération со ссылкой на конфиденциальные документы.