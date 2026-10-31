В Париже закроют 41 станцию метро из-за массовых протестов
В Париже на весь день закроют 41 станцию метро и пригородных электричек. Причиной стала масштабная акция протеста, сообщает Ile-de-France.
Ожидается, что на улицы Парижа выйдут от 100 до 150 тысяч демонстрантов. В связи с этим общественный транспорт будет ходить с ограничениями. Пик неудобств придется на середину дня, перебои затронут и линии скоростного транспорта, связывающие центр с окраинами. После завершения акций метро и электрички должны вернуться к обычному режиму работы.
Напомним, школьные протесты начались во Франции в конце сентября — сначала в регионе Иль-де-Франс, а затем по всей стране. Поводом стали нехватка учителей, переполненные классы и перегруженное расписание. Акции проходят на фоне обсуждения бюджета на 2027 год, расходы на образование в котором вызвали споры.
Демонстрации переросли в столкновения: полиция применяла слезоточивый газ и водометы в Париже, Страсбурге, Ренне и Тулузе. Пострадали не менее 215 подростков, 85 сотрудников школ и более 700 полицейских, а один из лицеев в Нанте подожгли. С середины сентября задержаны около семи тысяч участников протестов, большинство из которых несовершеннолетние.
Президент Эммануэль Макрон встретился с делегатами лицейских советов и объявил о запуске платформы для требований школьников, а премьер Себастьен Лекорню поручил министрам проработать пять направлений и пообещал представить меры до конца месяца.
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