Президент Франции Макрон назвал стрельбу в Траппе переломным моментом
Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал теракт в коммуне Трапп (департамент Ивелин, к юго‑западу от Парижа) как переломный момент для страны. Его слова цитирует Agence France-Presse.
Глава государства заявил, что это первый в истории Франции заранее спланированный террористический акт, мотивированный расизмом и направленный против соотечественников, в том числе детей, из‑за цвета кожи или вероисповедания.
Как ранее сообщил премьер‑министр страны Себастьен Лекорню, в результате стрельбы погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Нападавший вёл огонь из окна автомобиля, перемещаясь по нескольким кварталам; среди мест, оказавшихся в зоне обстрела, была территория возле детской площадки. 39‑летнего местного жителя, подозреваемого в совершении теракта, полиция задержала в короткие сроки.
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