Президент Франции Макрон назвал стрельбу в Траппе переломным моментом

24 октября 2026, 00:30

Фото: iStock/Ben185

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал теракт в коммуне Трапп (департамент Ивелин, к юго‑западу от Парижа) как переломный момент для страны. Его слова цитирует Agence France-Presse.